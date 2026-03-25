Военэксперт расшифровал истинный смысл «мирных» заявлений Трампа

Военэксперт Литовкин: словами о мире с Ираном Трамп тянет время для нового удара
Президент США Дональд Трамп, заявляя о стремлении заключить мир с Ираном, на самом деле выигрывает время для подготовки нового удара. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Виктор Литовкин.
По его словам, сейчас Вашингтон ведет против Тегерана гибридную войну, ключевой элемент которой — информационное давление. Военэксперт подчеркнул, что США спекулируют на планах, о которых в Иране, по утверждению местных властей, ничего не известно.
«Вот США сейчас и ведут [гибридную войну] против Ирана, говоря, что они готовы подписать мирное соглашение на своих условиях. Будто они такие хорошие, а то, что убили 170 маленьких девчонок, — это якобы ерунда. Так что верить американцам нельзя ни на йоту, даже если они что-нибудь подпишут», — сказал собеседник издания.Истинные требования американцев, по его мнению, лишают исламскую республику суверенитета: отказ от ракетной программы и ядерных разработок. Литовкин заключил, что Тегеран никогда не согласится на условия, при которых его независимость ставится под сомнение.