Россия пересматривает цепочки поставок энергоресурсов на фоне конфликта США и Ирана
Россия пересматривает логистику поставок энергоресурсов на фоне кризиса на Ближнем Востоке и намеревается в первую очередь ориентироваться на поставки в соседние страны, с которыми имеет общую границу. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев, пишет ТАСС.
По его словам, риски для традиционных маршрутов поставок выросли из-за угрозы блокировки пролива, поэтому Москва анализирует действующие цепочки экспорта энергоресурсов. Цивилев отметил, что приоритет будет отдаваться направлениям с наименьшими рисками, прежде всего поставкам в сопредельные государства. Кроме того, Россия намерена пересмотреть и другие логистические схемы поставок нефтепродуктов.
Министр добавил, что ситуация на Ближнем Востоке вынуждает страны по-новому оценивать устойчивость глобальных маршрутов. По его оценке, мировой экономике предстоит адаптироваться к новым условиям и выстраивать обновлённую систему логистических цепочек.
8 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Удары нанесли по ряду крупных иранских городов, включая Тегеран. В Вашингтоне заявили, что действия были связанными с ракетной и ядерной угрозами со стороны Тегерана. В ответ Корпус стражей исламской революции сообщил о масштабной операции против объектов в Израиле. Также сообщалось об ударах по объектам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. По данным источников, в результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд других представителей руководства страны.
