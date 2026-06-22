Подготовка НАТО и ЕС к военному конфликту с Россией: взгляд из Москвы
Евросоюз и НАТО приступают к подготовке к потенциальному военному конфликту с Россией, который, как предполагается, может начаться на рубеже десятилетия. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью «Известиям».
Дипломат отметил, что анализ политики и действий стран Европы на международной арене даёт четкое понимание агрессивной политики в отношении РФ. По словам Грушко, ЕС и НАТО намерены нанести России стратегическое поражение.
Замминистра также провёл параллель с историческими фактами, вспомнив эпизод из Великой Отечественной войны. Грушко выразил уверенность, что милитаристские подготовления Запада напоминают гитлеровский план нападения на Советский Союз под названием «Барбаросса».
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