Подготовка НАТО и ЕС к военному конфликту с Россией: взгляд из Москвы

22 июня 2026, 06:16

Грушко: ЕС и НАТО готовятся к военному противостоянию с Россией в конце десятилетия

Фото: istockphoto/Sunshine Seeds

Евросоюз и НАТО приступают к подготовке к потенциальному военному конфликту с Россией, который, как предполагается, может начаться на рубеже десятилетия. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью «Известиям».