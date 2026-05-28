Замглавы МИД РФ Грушко: НАТО назначило РФ своим большим врагом

28 мая 2026, 18:44

Фото: iStock/Michele Ursi

Страны НАТО не могут существовать в мирных условиях, они как рыба, выброшенная из воды. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.





По его словам, в 2012 году альянс начал «разворачиваться в сторону Пятой статьи». Тогда им понадобился большой враг, но такового не было. В этой связи эту роль почетно получила Россия.





«А когда случился украинский кризис, который был сделан Евросоюзом и НАТО, а точнее сказать, Европой и США, то тогда вся эта идеологическая конструкция, как они ее замышляли, она получила окончательный контур», — приводит RT слова Грушко.