Замглавы МИД РФ Грушко: НАТО назначило РФ своим большим врагом
Страны НАТО не могут существовать в мирных условиях, они как рыба, выброшенная из воды. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
По его словам, в 2012 году альянс начал «разворачиваться в сторону Пятой статьи». Тогда им понадобился большой враг, но такового не было. В этой связи эту роль почетно получила Россия.
«А когда случился украинский кризис, который был сделан Евросоюзом и НАТО, а точнее сказать, Европой и США, то тогда вся эта идеологическая конструкция, как они ее замышляли, она получила окончательный контур», — приводит RT слова Грушко.
Напомним, президент России Владимир Путин в рамках формата прямой линии в 2025 году назвал чушью заявления о намерении России нападать на европейские страны. При этом замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и вовсе сообщил, что Москва готова закрепить этот факт юридически.