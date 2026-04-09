Россия оградит Калининград от провокаций, заявили в Совфеде

Глава СФ Матвиенко: Россия никому не даст посягнуть на Калининград
Россия никогда не допустит посягательств на Калининградскую область и акваторию Балтийского моря, любая провокация будет оперативно пресекаться. Об этом в четверг заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Калининградскую область.
Она охарактеризовала Калининград как западный форпост России, отметив базирование в регионе Балтийского флота. Кроме того, Матвиенко отметила, что город играет очень важную роль в обеспечении безопасности страны.
«Я хочу успокоить жителей Калининграда: никогда Россия не позволит никому посягнуть на Калининград либо присвоить себе Балтийское море. Такого не будет никогда», — произнесла председатель СФ.
Политик осмотрела строящийся двухъярусный мост через реку Преголю и приняла участие в церемонии открытия пешеходного разводного Философского моста. Помимо этого, Матвиенко посетила Музей Мирового океана в Калининграде.