Россия оградит Калининград от провокаций, заявили в Совфеде

09 апреля 2026, 18:00

Глава СФ Матвиенко: Россия никому не даст посягнуть на Калининград

Россия никогда не допустит посягательств на Калининградскую область и акваторию Балтийского моря, любая провокация будет оперативно пресекаться. Об этом в четверг заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Калининградскую область.





Она охарактеризовала Калининград как западный форпост России, отметив базирование в регионе Балтийского флота. Кроме того, Матвиенко отметила, что город играет очень важную роль в обеспечении безопасности страны.





«Я хочу успокоить жителей Калининграда: никогда Россия не позволит никому посягнуть на Калининград либо присвоить себе Балтийское море. Такого не будет никогда», — произнесла председатель СФ.