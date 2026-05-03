Авария в Литве остановила ж/д транзит в Калининград
Железнодорожное сообщение с Калининградом временно приостановили из-за аварии в Литве. Об этом сообщает агентство ELTA со ссылкой на представителя «Литовских железных дорог».
Инцидент произошел 2 мая около 23:00 мск в населенном пункте Есе в Каунасском районе. С рельсов сошли локомотив и четыре вагона поезда, который следовал из Дуйсбурга. Остальные вагоны остались на путях, некоторые из них перевозили метанол. Прибывшие на место специалисты осмотрели состав и пришли к выводу, что угрозы от этого груза нет.
Из-за аварии движение остановили и по соседним путям, что затронуло 22 пассажирских поезда. Транзитное пассажирское сообщение приостановили полностью. Состав уже отцепили. После этого планируется приступить к работам по уборке сошедших вагонов и локомотива.
Российская «Федеральная пассажирская компания», в свою очередь, сообщила о задержке трех поездов, следующих через Литву и Белоруссию: № 360 Калининград — Адлер, № 148 Калининград — Москва и № 147 Москва — Калининград.
