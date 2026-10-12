В Японии заявили о запуске баллистической ракеты с территории КНДР
КНДР предположительно запустила две баллистические ракеты. Япония зафиксировала их падение, говорится в сообщении береговой охраны островного государства.
Уже через две минуты после уведомления ведомство проинформировало о падении первой ракеты. О второй стало известно спустя восемь минут после информации о её предполагаемом запуске.
По данным телеканала NHK, первая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Похожую ситуацию зафиксировали 3 октября. Тогда Северная Корея осуществила запуск снаряда из района города Вонсан в сторону Японского моря.
Напомним, в начале сентября Пхеньян провёл масштабные военные учения. В ходе манёвров армия применяла баллистические ракеты и артиллерию.
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