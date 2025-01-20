Подмосковная спортсменка одержала третью победу на Кубке Содружества по биатлону

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Анастасия Халили завоевала золотую медаль в женском масс-старте на четвёртом этапе Кубка Содружества по биатлону. Эта победа стала третьей для спортсменки из Московской области, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Гонка непростая получилась, но внесу её себе в актив. Три победы подряд — это счастье. Нужно это закрепить на чемпионате и Кубке России. Хочется выступать стабильно и повыше быть всегда», — рассказала Халили в эфире Матч ТВ.
Биатлонистка из Московской области показала отличное время, преодолев дистанцию в 12,5 км за 33 минуты 38,8 секунды. Халили заняла первые места во всех трёх гонках этапа: спринте, гонке преследования и масс-старте. В общем зачёте Кубка Содружества Анастасия Халили одержала победу в пяти гонках.
Четвёртый этап Кубка Содружества по биатлону состоялся в посёлке Демино Ярославской области, что соответствует целям государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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