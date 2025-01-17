Подмосковная теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open

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Выступающая за Московскую область Мирра Андреева пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«В матче второго круга 15-я ракетка мира обыграла Магдалену Френх из Польши. Встреча продолжалась 1 час 57 минут и завершилась со счётом 6:2, 1:6, 6:2. Теперь подмосковная спортсменка встретится с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, которая является действующей победительницей соревнований», – рассказали в ведомстве.Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января на корте «Мельбурн Парк Арены». Эти соревнования – первый в новом году турнир Большого шлема.
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