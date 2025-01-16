В турнире по вольной борьбе в Химках приняли участие более 100 юных спортсменов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Турнир по вольной борьбе состоялся в Химках, его участниками стали более 100 юных спортсменов, представляющих три российских региона: Московскую область, Москву и Тверь, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В турнире приняли участие воспитанники спортивных школ, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей в рамках программы «Старший брат» партии «Единая Россия», — отмечается в сообщении.Отмечается, что округ Химки на турнире представляли ученики спортшкол «Виктория» и «Альбаго».
Первое место по итогам турнира в разных возрастных категориях заняли Давид Палоян. Адилхан Сабыров и Геворг Кочоян. Серебряные медали завоевали Адамбек Сабыров и Али Пшихачев. А на третью ступень пьедестала почёта поднялись Артём Яковлев, Павел Пахалин и Олег Барагунов.
Все победители получили награды и подарки.
Читайте также:
ХК «Витязь» на домашнем льду в Балашихе прервал неудачную серию из шести матчей
Соревнования в парке «Волен» собрали более 50 юных горнолыжников
Конькобежцы Подмосковья взяли 10 медалей на Кубке России и всероссийском турнире
Лев Каштанов