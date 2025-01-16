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В турнире по вольной борьбе в Химках приняли участие более 100 юных спортсменов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

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Турнир по вольной борьбе состоялся в Химках, его участниками стали более 100 юных спортсменов, представляющих три российских региона: Московскую область, Москву и Тверь, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В турнире приняли участие воспитанники спортивных школ, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей в рамках программы «Старший брат» партии «Единая Россия», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что округ Химки на турнире представляли ученики спортшкол «Виктория» и «Альбаго».



Первое место по итогам турнира в разных возрастных категориях заняли Давид Палоян. Адилхан Сабыров и Геворг Кочоян. Серебряные медали завоевали Адамбек Сабыров и Али Пшихачев. А на третью ступень пьедестала почёта поднялись Артём Яковлев, Павел Пахалин и Олег Барагунов.

Все победители получили награды и подарки.

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#соревнования
#борьба
#спорт
ХК «Витязь» на домашнем льду в Балашихе прервал неудачную серию из шести матчей
16 января 2025, 16:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Хоккейный клуб «Витязь» выиграл домашний матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги у ХК «Сочи». Встреча в Ледовом дворце «Арена Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина завершилась со счётом 2:1 в овертайме, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Подмосковная команда проиграла в шести матчах подряд и остро нуждалась в очках. Уже на восьмой минуте матча хозяева льда распечатали ворота «леопардов». Шайбу забросил один из лидеров «Витязей» и лучший бомбардир команды – 21-летний нападающий Дмитрий Бучельников. Он реализовал численное преимущество. Однако уже через четыре минуты гости уравняли цифры на табло – 1:1», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Забить до конца основного времени матча ни одной из команд не удалось, и игра перетекла в овертайм. Решающее слово осталось за «Витязем». Владислав Цицюра на третьей минуте нанёс точный удар по воротам гостей и принёс команде важные два очка.
«Хочу поблагодарить болельщиков, которые весь долгий тяжёлый период были с командой. Это истинные фанаты, которые переживают за нас. Игра сложилась для нас непросто. Надеюсь, дальше будем только наращивать обороты. В будущее смотрим с оптимизмом», – отметил главный тренер подмосковного клуба Павел Десятков.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

«Витязь» с 39 очками продолжает занимать 10-е место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. Следующий поединок команда проведёт 18 января в Тольятти против местной «Лады».

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Соревнования в парке «Волен» собрали более 50 юных горнолыжников
16 января 2025, 16:56

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г. о.

В спортивном парке «Волен» прошли соревнования по горнолыжному спорту под названием «Открытие зимнего сезона». В них приняли участие более 50 юных спортсменов, сообщили в пресс-службе администрации Дмитровского городского округа.
«Это был настоящий праздник всех любителей зимних видов спорта. Он собрал множество участников и зрителей. В соревнованиях участвовали более 50 юных спортсменов из спортивно-оздоровительного комплекса «Яхрома» и спортшколы «Шуколово». Все они показали высокий уровень подготовки и стремление к победе», – говорится в сообщении.
Особенно отличились воспитанники спорткомплекса «Яхрома». Многие из них завоевали призовые места
«Соревнования стали праздником молодости, спорта и дружбы. Мы гордимся юными спортсменами, которые своим упорством и талантом прославляют наш округ. Их достижения – вдохновение для всех нас», – сказала замглавы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.
Соревнования завершились торжественным награждением победителей и памятными фотографиями.

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Конькобежцы Подмосковья взяли 10 медалей на Кубке России и всероссийском турнире
16 января 2025, 14:51

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на этапе Кубка России и всероссийских соревнованиях на призы заслуженного мастера спорта А. В. Кибалко, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Золотые медали на этапе Кубка России завоевали подмосковный конькобежец Даниил Алдошкин в старте на 5000 метров и женская сборная «Московская область-1», не только показавшая лучший результат в спринте на три круга, но и установившая рекорд катка. В составе команды «Московская область-1» выступали Елена Еранина, Ирина Кузнецова и Анастасия Семёнова. Серебро в этом соревновании также выиграли представительницы Подмосковья — команда «Московская область-2» в составе Виктории Морозовой, Елены Чеботаревой и Софьи Годованской.

Бронзу этапа Кубка России взяли Илья Иванов в забеге на 5000 метров и Ирина Кузнецова в забеге 500 метров.

На всероссийских соревнованиях подмосковные спортсменки заняли весь пьедестал почёта в забеге на 500 метров среди юниорок до 18-19 лет золото, серебро и бронзу взяли Ксения Сиразева, Мария Сыряная и Мария Логинова соответственно.

Ещё одну бронзовую медаль соревнований завоевал Владимир Гилюк в забеге среди юниоров на 500 метров. А ещё одно серебро выиграли в командном спринте среди юниоров Вячеслав Ляточевский, Владимир Гилюк и Иван Шепелев.

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#подмосковье
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Умер трёхкратный призёр Олимпийских игр в плавании Дмитрий Волков
16 января 2025, 13:56

Фото: iStock/Tatiana rico

Трёхкратный призёр Олимпийских игр пловец Дмитрий Волков скончался после продолжительной болезни в возрасте 58 лет. Об этом Федерация водных видов спорта России сообщила в беседе с РИА Новости.
Длительное время Волков боролся с онкологией и проходил курс лечения.

Соболезнования родным и близким спортсмена принёс президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Он подчеркнул, что Волков был добрым и светлым человеком, большим чемпионом, ставшим победителем во многих турнирах международного уровня.

Волков получил две бронзовые медали на Олимпийских играх в 1988 году в Сеуле, а также серебро на Олимпиаде 1992 года в Барселоне. Также он завоевал серебро и две бронзы на других мировых чемпионатах.

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Бадаев ответил на обвинения в продажности боя Одилова против Ибрагимова
Бадаев назвал недалекими мнения о продажности боя Одилова против Ибрагимова
16 января 2025, 13:35

Фото: iStock/Artur Didyk

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев назвал недалекими и ничем не подкрепленными мнения о том, что Фаридун Одилов продал и сдал свой бой против Адлана Ибрагимова. По его мнению, к подобным заявлениями нельзя относиться серьезно.
«Я попытался объяснить людям, что они заблуждаются, на что мне ответили: «Что ты нам рассказываешь? Мы все знаем. Он продал». Откуда знаете, как можете доказать? О чем с такими людьми говорить? Бред. Люди что-то себе придумали. Каково самому бойцу, из которого вчера делали национального героя, говорили, что «Терминатор» всех «сожрет», и при первом поражении так от него отвернуться?» — посетовал Бадаев в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, бой Одилова против Ибрагимова прошел в декабре 2024 года, став финалом Гран-при ACA в тяжелом весе. Победу одержал второй боец, взяв соперника на удушающий захват в четвертом раунде.

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Корчагин заявил, что юношескую и молодежную сборные допустят на мировую арену
16 января 2025, 00:43

Фото: istockphoto/Pixfly

Бывший нападающий московского «Динамо» Эрик Корчагин поделился мнением, что юношескую и молодежную сборные России по футболу допустят до международных турниров в 2025 году. Первая сборная, добавил он, вряд ли вернется на мировую арену.
«Я думаю, что юношескую и молодежную сборные допустят. Конечно, могу ошибаться. А первая сборная, мне кажется, в этом году, скорее всего, не будет играть», — отметил Корчагин в беседе с Metaratings.ru.
Тем временем легендарный футболист ЦСКА Владимир Пономарев и вовсе раскритиковал российский футбол, заявив, что в РПЛ практически не осталось интересных игроков. В интервью «Газете.Ru» он посетовал, что за исключением некоторых футболистов «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» не за кем следить.
«Все одинаковые, все на одно лицо, все серые абсолютно. Неинтересно смотреть вообще! Вот одень их в другую форму — и не отличишь друг от друга совсем! Вот в чем дело, неинтересно», — отметил он.
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#футбол
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Угальде сравнили с Марадоной и Пеле
Бывший защитник ЦСКА Пономарев сравнил игру Угальде с Марадоной и Пеле
16 января 2025, 00:41

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев сравнил игру нападающего столичного «Спартака» Манфреда Угальде с мастерством Диего Марадоны и Пеле. По его мнению, похвалы заслуживает то, как костариканец «разбирается с обороной».
«Спартак» провел отлично концовку прошлого года, феерил Угальде — посмотрим, как он сейчас будет выглядеть. Потому что так, как он играл — это настоящий Марадона или Пеле, если судить, как он разбирается с обороной. Посмотрим, как он дальше будет проявлять себя, потому что такая игра не всегда получается», — поделился Пономарев в интервью «Газете.Ru».
В то же время стало известно, что «Спартак» продолжает искать в команду вратаря, который мог бы выступать в качестве запасного. Как выяснили Metaratings.ru, клуб акцентирует внимание на голкипере ЦСКА Илье Помазуне, а также изучает варианты из Премьер-лиги и Первой лиги.

Напомним, «Спартак» ушел на зимнюю паузу, занимая третье место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги и имея в запасе 37 баллов. Сейчас основной голкипер клуба — Александр Максименко.

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#интервью
#спартак
#уход
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Анисин поддержал решение СКА расторгнуть контракт с хоккеистом Деанджело
15 января 2025, 17:36

Фото: iStock/shironosov

Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин поддержал решение ХК СКА расторгнуть контракт с американским защитником Тони Деанджело, который решил уйти по семейным обстоятельствам. По его мнению, американец часто ошибался во время матчей.
«Чаще всего ошибался именно Деанджело. При том, что человек набирал много очков, он постоянно привозил голы, не выполнял тренерское задание и хотел играть так, как ему хочется. Но хоккей — командный вид спорта, личные желания должны быть на последнем месте», — пояснил он в беседе с «РБ Спорт».
Анисин подчеркнул, что в хоккее главное — это командная цель, потому, учитывая игру Деанджело, он полностью поддерживает решение клуба расторгнуть контракт.

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#сша
#хоккей
#дом
#человек
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Мостовой отреагировал на уход Жозе из «Спартака»
Мостовой: в уходе Жозе из «Спартака» нет ничего страшного
15 января 2025, 17:34

Фото: istockphoto/FotografieLink

Легендарный футболист ФК «Спартак» Александр Мостовой отреагировал на уход бразильского нападающего Виллиана Жозе из клуба. По его мнению, в этом нет ничего страшного, учитывая, что красно-белые не платили за бразильца больших денег.
«Я могу полсотни таких примеров привести, когда футболистов покупали, а они не заигрывали. При этом, в некоторых случаях они стоили значительно дороже, чем уже бывший нападающий красно-белых. Так что, не нужно зацикливаться. Пришел, не получилось, ушел. Так бывает. Как минимум гол со штрафного в ворота «Динамо» болельщики запомнят», — поделился Мостовой в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, Жозе попал в «Спартак» из испанского «Бетиса» летом 2024 года за 2 млн евро. Контракт с ним был рассчитан до конца июня 2026. До своего ухода он успел отыграть за «Спартак» 13 игр и забил лишь один гол.

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#футбол
#спартак
#контракт
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