Подмосковные рапиристки завоевали две медали на первенстве России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Серебряную и бронзовую медали завоевали рапиристки из Московской области на первенстве России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Представительница Подмосковья Айла Мамедова заняла второе место в личных состязаниях рапиристок. Ещё одна подмосковная спортсменка — Милана Левчук — в той же категории поднялась на третью ступень пьедестала почёта», — говорится в сообщении.
Айла Мамедова и Милана Левчук (фото: пресс-служба Минспорта МО)
В министерстве напомнили, что ранее на первенстве России по фехтованию представители Московской области завоевали пять медалей на соревнованиях шпажистов. В целом в копилке подмосковной команды на сегодняшний день одна золотая медаль, две серебряные и четыре бронзовые.
Первенство России по фехтованию проходит с 11 по 20 января, в нём принимают участие свыше 700 спортсменов из 35 российских регионов.
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