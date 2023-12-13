Подмосковные хирурги избавили школьника от шестого пальца на ноге

Американский журналист, экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон выразил сомнение насчёт того, что, в случае победы на президентских выборах в США в 2024 году Дональда Трампа, он сможет исполнять обязанности вице-президента страны. Об этом он сказал в ходе выступления в соцсети X.