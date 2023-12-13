Подмосковные хирурги избавили школьника от шестого пальца на ноге

Фото: Минздрав МО
Врачи областной детской травматолого-ортопедической больницы удалили мальчику шестой палец на ноге. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Более семи лет, с самого рождения, пациент испытывал трудности при ходьбе и подборе обуви, которая постоянно формировала потёртости и мозоли. Хирурги приняли решение провести школьнику операцию.
Он отметил, что со временем функциональность конечности ребёнка нормализуется, а последствия патологии не дадут о себе знать.
Как отметили в министерстве, благодаря хирургическому вмешательству юному пациенту создали анатомически верное строение ступни и избавили от развития комплексов в будущем.
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«Мы убрали добавочный палец и плюсневую кость, а часть суставной капсулы дополнительного пальца использовали для формирования капсулы плюснево-фалангового сустава основного пальца. Сухожилие сгибателя с дополнительного пальца пересадили на основной и восстановили правильную анатомию стопы», – сказал врач-травматолог-ортопед высшей категории Виталий Куваев.
Как отметили в министерстве, благодаря хирургическому вмешательству юному пациенту создали анатомически верное строение ступни и избавили от развития комплексов в будущем.
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Лора Луганская