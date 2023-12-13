В Люберцах врачи спасли мужчину, которого переехал грузовик

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Врачи Люберецкой больницы спасли ногу мужчине, которого переехал грузовик. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
78-летний мужчина поступил в больницу с тяжелым переломом и множественными ушибами, которые он получил в результате ДТП. У пациента выявили закрытую черепно-мозговую травму и закрытый оскольчатый перелом левой большеберцовой кости со смещением отломков, а также обострение хронической болезни на фоне стресса.
Стоит отметить, что в настоящий момент мужчина уже начал восстановительное лечение и может самостоятельно ходить, опираясь на костыли.
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«Мы провели пациенту малоинвазивную операцию: через четыре прокола в переломанную кость голени установили специальную титановую конструкцию, которая позволит ему ходить, не дожидаясь полного заживления перелома. Все манипуляции происходили под контролем специального передвижного рентген-аппарата С-дуга. Такие операции <…> позволяют избежать большой кровопотери, что значительно ускоряет послеоперационное восстановление пациентов», — отметил заведующий отделением травматологии Люберецкой областной больницы Алексей Пронин.
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Мира Полтева