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Подмосковные медучреждения в этом году получили 175 новых аппаратов УЗИ

25 декабря 2023, 15:42
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

С начала года в медицинских организациях Московской области установили 175 аппаратов УЗИ более чем на 1 млрд рублей. Об этом сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

«Современное ультразвуковое оборудование необходимо для диагностики патологий внутренних органов. Мы продолжаем оснащать наши стационары и амбулаторные отделения современной медтехникой. Так, за два года мы поставили в медорганизации более 330 аппаратов УЗИ на сумму свыше 2 млрд рублей, а с начала 2023 года – 175 аппаратов более чем на 1 млрд», – отметила Стригункова.
В этом году новые ультразвуковые аппараты поступили в 48 медицинских организаций, в том числе в больницы и перинатальные центры. Медицинская техника закуплена по нацпроекту «Здравоохранение» и программе модернизации первичного звена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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#подмосковье
#московская область
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«Предполагает полный крах»: На Западе раскрыли реальный план США по Украине
Advanced: План США по Украине приведёт её к полному краху
25 декабря 2023, 16:46

Фото: iStock/ValleraTo

У Соединённых Штатов есть чёткий план в отношении будущего Украины, который предполагает её полный крах, об этом пишет американское издание Advanced.
«Правда в том, что у США есть очень четкий план для Украины, и он предполагает ее полный крах», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В Advanced также отметили, что президент Украины Владимир Зеленский всё ещё не заметил, что западные «друзья» начинают предавать его один за другим. В то же время, становится всё более очевидно, что без помощи США и Европы ВСУ вскоре потерпят сокрушительное поражение на линии боевого соприкосновения.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что западные лидеры свалят все свои неудачи, касающиеся проигрыша Украины, на Зеленского, превратив его в козла отпущения.

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#владимир зеленский
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#украина
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СМИ: Латвия передала Украине почти 300 конфискованных автомобилей
Delfi: Латвия передала Украине 271 машину, конфискованную у пьяных водителей
25 декабря 2023, 16:33

Фото: iStock/BalkansCat

Латвия передала Украине транспортные средства, изъятые у нетрезвых водителей. Об этом сообщает Delfi.
Отмечается, что на Украину было отправлено 271 единицы автомобилей, стоимость которых составляет 903 тысячи евро. Латвийские власти рассматривают возможность передачи Киеву еще 34 машин, ценой в 161,8 тысячи евро.

Как стало известно, в первый раз Латвия отравила Украине машины марок Honda, Toyota, Volvo, Volkswagen и Opel.

Ранее глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш в ходе беседы с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) пожаловался на то, что приходится оказывать помощь Украине.

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#евро
#помощь
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#латвия
#всу
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Политолог Брутер: Запад организовал беспорядки в Сербии, чтобы приструнить Вучича
Политолог Брутер объяснил активность сербской оппозиции
25 декабря 2023, 16:20

Фото: IStock/rarrarorro

Протесты в Сербии продолжаться, поскольку Запад планировал усадить представителей оппозиции на правящие места после выборов. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.
Эксперт международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что на Западе не хотят отставки действующего президента Вучича. Их цель, подчеркнул собеседник, сделать главу Сербии слабым и беспомощным.
«Запад полностью стоит за действиями оппозиции. Но Запад не хочет, чтобы Вучич ушёл, там хотят, чтобы он остался, но выглядел слабым, встревоженным, недееспособным и полностью подчинялся их нарративам. Они будут давить на Вучича и говорить: “На этот раз мы тебя оставили в покое, но в следующий раз не оставим”», — отметил Брутер.
Политолог добавил, беспорядки нужны для реакции власти: если на Западе поймут, что власть держит ситуацию под контролем, то оппозиция начнёт успокаиваться.
«Вучич не просто так каждые два года устраивает выборы, это же антиконституционно, у него нет на это никаких оснований. Он пользуется единственно возможным для него инструментом, чтобы показать, что власть в стране принадлежит ему. А Запад показывает в ответ, что это не так, и что выступать особо не нужно», — заключил собеседник.
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#власть
#политолог
#запад
#вучич
#сербия
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Аналитик Пономарёва заявила о наличии у сербской оппозиции западных кураторов
25 декабря 2023, 16:04

Фото: istockphoto.com/ffikretow

Профессор МГИМО Елена Пономарёва высказала мнение о том, что у оппозиции Сербии есть западные кураторы, которые и руководят беспорядками в стране.
«Американские и европейские политики на второй-третий день после выборов стали говорить, что хорошо бы пересмотреть результаты. <…> Направленность против Вучича — это может быть правдой. Он не демонизирует Россию и старается поддерживать хорошие отношения», — прокомментировала в беседе с RT Пономарёва.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявлял, что протестные движения в Сербии есть результат целенаправленных действий западных стран по раскачиванию ситуации в стране.

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#запад
#сербия
#протесты
#политика
#выборы
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Путин подписал закон об ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии
25 декабря 2023, 16:03

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии, соответствующая информация опубликована на официальном портале правовых актов.
Подписанные главой РФ поправки касаются уголовных статей «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации» и «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Теперь ответственность по этим статьям будет касаться и тех лиц, которые дискредитируют добровольцев Росгвардии.

Помимо лишения свободы (до 15 лет по вышеуказанным статьям), дискредитирующим добровольцев Росгвардии может грозить штраф размером в один миллион рублей.

Ранее стало известно, что поправки к закон о дискредитации Вооружённых сил РФ, включающие добровольцев Росгвардии, были одобрены Советом Федерации.

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#добровольцы
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Решетников: В России уменьшилось число проверок бизнеса
25 декабря 2023, 15:39

Фото: istockphoto.com/signature

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил о сокращении числа проверок бизнеса.
При этом, он подчеркнул, что контроль за предпринимательской деятельностью в стране всё-таки необходимо сохранить.

«Мы эту пружину отжали максимально, и сейчас надо очень внимательно посмотреть, чтобы у нас действительно контроль там, где он необходим, был в должном объёме», — прокомментировал в беседе с RT Решетников.

Ранее первый замминистра Московской области Евгений Подлипенский заявил, что Министерство инвестиций, промышленности и науки региона сопровождает более 1 тыс. инвестиционных проектов.

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#контроль
#бизнес
#россия
#проверки
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Путин подписал закон о выплате маткапитала только гражданам России
25 декабря 2023, 15:32

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, уточняющий нюансы о выплате материнского капитала, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Согласно поправкам, уточняющим закон о выплате материнского капитала, теперь его смогут получить только те люди, которые являлись гражданами РФ на момент появления ребёнка на свет. При этом, материнский капитан будет выплачиваться только тем россиянам, ребёнок которых имеет гражданство РФ по праву рождения.

Жители новых регионов РФ: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей получат материнский капитал вне зависимости от того, как давно они получили российской гражданство.

Закон вступит в силу 1 января 2024 года.

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#владимир путин
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#россия
#материнский капитал
#закон
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Депутат Чепа: Запад раскачивает ситуацию в Сербии
25 декабря 2023, 15:26

Фото: istockphoto.com/Sasa69M

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что протестные движения в Сербии есть результат целенаправленных действий западных стран по раскачиванию ситуации в стране.
«Всё идёт по определённой технологии. Мы все прекрасно помним, как страну разваливали, чего добились, сколько это стоило жизней граждан бывшей Югославии. Понятно, что независимая позиция Вучича не устраивает коллективный Запад, и они делают всё возможное, чтобы раскачать ситуацию в стране», — прокомментировал в беседе с RT Чепа.

Политический обозруватель Андрей Перла также отметил, что президента Сербии попытались свергнуть привычными методами.

«В Сербии тишайший, совершенно проевропейский Вучич оказался всё-таки слишком сербом. Начали свергать привычными средствами. Выборы, говорят, обман», — приводит «Царьград» сообщение Перлы.

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#выборы
#технологии
#запад
#вучич
#сербия
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Песков оценил возможность личной встречи Путина и Пашиняна на саммите СНГ
Песков: у Путина и Пашиняна будет хорошая возможность пообщаться на саммите СНГ
25 декабря 2023, 15:23

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятий в Санкт-Петербурге у главы государства Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет. Об этом Песков сообщил журналистам.
Так представитель Кремля прокомментировал вопрос, касающийся отдельных переговоров российского лидера Путина и премьер-министра Пашиняна.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 декабря отправился с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург. Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а 26 декабря поучаствует в неформальной встрече глав СНГ.

Напомним, за последний год армянский премьер отказывался от участия в мероприятиях в рамках ОДКБ и СНГ.

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