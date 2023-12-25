Подмосковные медучреждения в этом году получили 175 новых аппаратов УЗИ

Фото: пресс-служба Минздрава МО
С начала года в медицинских организациях Московской области установили 175 аппаратов УЗИ более чем на 1 млрд рублей. Об этом сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Современное ультразвуковое оборудование необходимо для диагностики патологий внутренних органов. Мы продолжаем оснащать наши стационары и амбулаторные отделения современной медтехникой. Так, за два года мы поставили в медорганизации более 330 аппаратов УЗИ на сумму свыше 2 млрд рублей, а с начала 2023 года – 175 аппаратов более чем на 1 млрд», – отметила Стригункова.В этом году новые ультразвуковые аппараты поступили в 48 медицинских организаций, в том числе в больницы и перинатальные центры. Медицинская техника закуплена по нацпроекту «Здравоохранение» и программе модернизации первичного звена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
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