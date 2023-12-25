Московская областная детская больница в Красногорске готова на 80%

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
Завершается устройство фасада здания Московской областной детской больницы в Красногорске. об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Готовность здания областной детской больницы в Красногорске составляет более 80 процентов. На объекте задействовано более 1400 рабочих и 22 единицы спецтехники. В настоящий момент завершаются работы по устройству фасадных конструкций и кровельные работы. Специалисты занимаются устройством внутренних и наружных инженерных сетей, монтируют стеновые панели и потолочные конструкции, проводят отделку помещений, установку дверей, монтаж лифтового оборудования и благоустройство прилегающей территории», - подедлился министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
Стоит отметить, что больница вмещаем в себя 420 коек, а центр сможет принимать одновременно 300 человек в смену. В ней также расположены 17 стационарных отделений и 13 операционных.
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Мира Полтева