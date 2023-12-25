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Московская областная детская больница в Красногорске готова на 80%

25 декабря 2023, 11:25
Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

Завершается устройство фасада здания Московской областной детской больницы в Красногорске. об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Готовность здания областной детской больницы в Красногорске составляет более 80 процентов. На объекте задействовано более 1400 рабочих и 22 единицы спецтехники. В настоящий момент завершаются работы по устройству фасадных конструкций и кровельные работы. Специалисты занимаются устройством внутренних и наружных инженерных сетей, монтируют стеновые панели и потолочные конструкции, проводят отделку помещений, установку дверей, монтаж лифтового оборудования и благоустройство прилегающей территории», - подедлился министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Стоит отметить, что больница вмещаем в себя 420 коек, а центр сможет принимать одновременно 300 человек в смену. В ней также расположены 17 стационарных отделений и 13 операционных.


Завершить все работы планируется в марте 2024 года.

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#красногорск
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Диетолог Пичугина рассказала, как правильно сервировать стол к новогодним праздникам
25 декабря 2023, 10:27

Фото: istockphoto / gpointstudio

главный внештатный диетолог Минздрава МО Инна Пичугина поделилась, как правильно сервировать новогодний стол, чтобы не испортить себе праздник и не попасть в больницу. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Диетолог отметила, что во время праздничных застолий очень важно соблюдать правила правильно питания, чтобы избежать обострений и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

«<…> Очень важно не забывать про принципы правильного питания даже в такой праздничный день. Во-первых, нужно придерживаться правила «золотой тарелки»: для женщины подойдет красивая тарелка диаметром 21 см, а для мужчины - 24 см. Ее стоит визуально поделить на четыре части, заполняя 25% углеводами - гарнирами - это может быть рис, картофель, чечевица, нут, зерновой хлеб, 25% белками - лучше выбрать нежирную птицу или рыбу, яйца, морепродукты», - подчеркнула специалист.

Также она добавила, что оставшуюся часть тарелки лучше всего заполнить свежими овощами, фруктами и полезными сладостями, такими как натуральный мармелад и желе.

Стоит отметить, что по словам ​диетолога, чтобы ​облегчить работу желудочно-кишечного тракта стоит больше двигаться и танцевать.

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#врач
#диетолог
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#еда
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Сексолог объяснил желание некоторых мужчин заводить любовниц
Сексолог Булах: мужчины могут изменять из-за физиологических потребностей
25 декабря 2023, 07:10

Фото: istock / fizkes

Мужчины может изменять своей партнерше по психологическим и физическим причинам. О причинах возникновения желания завести любовницу рассказал врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах, пишет «Лента.ру».

Он заявил, что для некоторых мужчин измена является образом жизни.

«Для кого-то измена — это своеобразная проверка. <...> Изменить могут, чтобы развеять сомнения в собственной привлекательности или подтвердить мужские способности, особенно если начались «сбои». Также измена может быть ответом на женскую провокацию. Это не оправдание, но не все могут устоять перед соблазнением. Но здесь, конечно, многое зависит от моральных установок», — заявил собеседник агентства.
Булах отметил, что такие мужчины могут изменять, чтобы расстаться со своей половинкой. Он заявил, что многим не хватает смелости открыто заявить о расставании.

«Это перекладывание ответственности за расставание, но это имеет место», — считает сексолог.
Также причиной для измены, может стать банально теплые чувства к другой женщине. Также эксперт заявил, что часто мужчины изменяют из-за неудовлетворенности нынешними отношениями.

Например, физическое неудовлетворение, несовпадение темпераментов, неудовлетворенность интимной жизнью или нежелание обсуждать присутствующие трудности в отношениях.

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#психотерапевт
#мужчины
#секс
#отношения
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В Москве планируют за два года научить ИИ просчитывать риски инфаркта
Ракова: Москва планирует за два года научить ИИ просчитывать риски инфаркта
25 декабря 2023, 04:14

Фото: iStock/demaerre

Заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что Москва планирует научить искусственный интеллект (ИИ) просчитывать риски инфаркта. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы очень хотим научить модель просчитывать риски развития инфаркта в перспективе полутора-двух лет. И такую систему мы сейчас активно отрабатываем. Также хотим превентивно видеть возможное развитие заболеваний у детей», — цитирует агентство слова собеседницы.

Ракова добавила, что в 2023 году были проведены эксперименты по внедрению ИИ в эндоскопические исследования, цитологию и патоморфологию.

«На сегодняшний день где-то примерно десять экспериментальных моделей, гипотез, сервисов находятся на глубоком уровне проработки», - отметила заммэра Москвы.

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#подмосковье
#развитие
#ии
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Во Франции 700 сотрудников компании отравились после вечеринки
24 декабря 2023, 19:46

Фото: istockphoto/Estudio conceito

Рождественский ужин для 2600 сотрудников аэрокосмической группы Airbus Atlantic во Франции привел к массовому отравлению.
The Guardian пишет, что органы здравоохранения расследуют причину отравления. Праздничный вечер закончился массовой вспышкой гастроэнтерита у 700 сотрудников. Изысканный ужин провели в собственном ресторане компании на территории штаб-квартиры компании в городе Монтуар-де-Бретань на западе Франции.

В меню были фуа-гра, морские гребешки, омары и турнедо, а на десерт подали мороженое и шоколодно-ореховый мусс.
Жан-Клод Ирибаррен, секретарь производственного комитета Airbus Atlantic, рассказал, что всю еду приготовили на месте, используя продукты от местных поставщиков.

Пострадавшие страдали от рвоты и/или диареи сразу после ужина, который состоялся 14 декабря. Многие почувствовали, что отравились, в течение 24–48 часов после ужина.

Врачи предполагают, что причиной может быть кишечная палочка или ротавирус. Всем пострадавшим прислали анкеты, результаты расследования огласят на будущей неделе.

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#франция
#отравление
#сотрудники
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В Японии объяснили прекращение продаж популярного антибиотика
Фармкомпания Astellas: решение прекратить продажи вильпрафена приняли в 2020-м
24 декабря 2023, 13:54

Фото: iStock/SweetBunFactory

Решение японской фармакологической компании Astellas о прекращении продаж антибиотика джозамицина (вильпрафена) не только в России, но и на мировом рынке было принято еще в 2020 году и никак не связано с ситуацией вокруг Украины. Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы компании.
В компании утверждают, что в 2020 году после согласования с организацией уведомление об этом выпустил и Минздрав России. Сообщается, что не все виды этого антибиотика прекратят выпускаться в продажу в следующем году.

Напомним, японская фармацевтическая компания решила снять производство антибиотика Вильпрафен в России. Отмечается, что запасов Вильпрафена в больницах хватит примерно на 6 месяцев.

Данный препарат назначают больным с инфекциями верхних дыхательных путей и ЛОР-органов, стоматологических инфекциях, кожных инфекциях и иных болезнях.

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#минздрав
#производство
#компании
#антибиотики
#лекарства
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Врач Логачева предупредила россиян о риске летального исхода при гриппе
24 декабря 2023, 06:47

Фото: iStock/monstArrr_

Грипп уносит жизни около 600 тысяч человек в год и вызывает осложнения у 10-12% пациентов. Об этом «Ленте.ру» рассказала кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева.
Осложнения гриппа могут включать одышку, цианоз и признаки гриппозной пневмонии. Последняя сопровождается сильной интоксикацией и может привести к нарушению сознания и жизнеугрожающим состояниям.

«На фоне тяжелых или молниеносных форм гриппа может развиться острое жизнеугрожающее состояние — инфекционно-токсический шок. На развитие такого осложнения указывают снижение артериального давления, выраженная тахикардия, резкое падение температуры и отключение сознания. Такого пациента может не стать от полиорганной недостаточности и отека головного мозга. Также может развиваться респираторный дистресс-синдром, и такие пациенты уже в течение суток нуждаются в госпитализации и переводятся на искусственную вентиляцию лёгких», — предупредила врач.

Внелёгочные формы осложнений, такие как поражение нервной системы и сердечно-сосудистой системы, встречаются реже.

В зоне потенциального риска осложнений гриппа находятся люди с сердечной недостаточностью, легочными патологиями и микст-инфекциями. Однако, по словам Логачёвой, врача необходимо вызывать ещё при самом начале болезни, особенно для пациентов с хроническими заболеваниями — такими, как сахарный диабет, бронхиальная астма, сердечная, почечная и печёночная недостаточности, ВИЧ-инфекция, СПИД либо ожирение.

Ранее стало известно, что российские больницы начали экстренно закупать медикаменты. Массовая закупка происходит на фоне большого количества заболеваний ОРВИ, гриппом и слабыми штаммами коронавируса.

У 12-летней девочки, которая умерла в поезде Тюмень - Адлер был выявлен грипп А, так же как и у 15 госпитализированных детей, ехавших из лагеря. Об этом сообщил саратовский Роспотребнадзор.


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#врачи
#грипп
#смерть
#болезнь
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Больницы в России начали экстренно закупать медикаменты
23 декабря 2023, 10:23

Фото: istockphoto/tedestudio

Массовая закупка происходит на фоне большого количества заболеваний ОРВИ, гриппом и слабыми штаммами коронавируса.
Mash пишет, что медицинские учреждения оформили госзакупки на поставки аспирина и парацетамола. На первое лекарство больше всего потратилась Самарская область, заплатив 2 млн рублей. Далее следует Новосибирская область, потратившая миллион, Москва (1,5 млн) и Санкт-Петербург (примерно миллион). Москва и Санкт-Петербург потратили эти суммы только за декабрь.

Правительство Тюменской области выделило 4 млн, чтобы жаропонижающего хватило и на следующий год. Парацетамол приобрели Москва и Санкт-Петербург, потратив примерно 1,8 млн рублей.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире за месяц число случаев заболевания COVID-19 выросло на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. Об этом говорится в соответствующем отчёте ВОЗ.

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#болезнь
#россия
#больницы
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Психиатр Исаев предупредил об опасности алкоголизма от употребления шампанского
23 декабря 2023, 06:06

Фото: iStock/Liudmila_Chernetska

Аналогия между шампанским и празднованием Нового года формирует психологический стереотип о его безвредности — а между тем, игристое вино, как и другие напитки, способно привести к алкоголизму. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал врач-психиатр Руслан Исаев.
«Шампанское несет в себе некий образ — статусный, возвышенный. <...> Здесь играют роль психологические стереотипы. <...> зависимость возникает не от пузырьков газа в шампанском. Дело в совокупном количестве этанола, который там содержится», — объяснил специалист.

По словам психиатра, увлечение шампанским может со временем превратиться в пристрастие к более крепкому алкоголю. Поэтому при первых же проявлениях зависимости рекомендуется обращаться за психологической и медицинской помощью.

Особую бдительность, подчеркнул Руслан Исаев, россиянам стоит проявлять в новогодние праздники, поскольку во время многодневных застолий люди часто теряют над собой контроль. После них людям бывает сложно выйти из состояния алкогольной зависимости, даже несмотря на имеющиеся у них социальные обязательства.

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#психиатр
#алкоголизм
#шампанское
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ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире за месяц выросла на 52%
23 декабря 2023, 04:38

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире за месяц число случаев заболевания COVID-19 выросло на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. Об этом говорится в соответствующем отчёте ВОЗ.
Уточняется, что всего за указанный период зарегистрировано более 850 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. При этом количество случаев госпитализации пациентов с COVID-19 выросло на 23%. Так, более 118 тысяч человек по всему миру оказались в больницах с 13 ноября по 10 декабря.

В документе отмечается, что данная сводка не отражает фактическое количество заболеваний коронавирусом по всему миру, так как подобные отчёты предоставили только 105 стран.

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#заболевания
#коронавирус
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