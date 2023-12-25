Московская областная детская больница в Красногорске готова на 80%

Решение японской фармакологической компании Astellas о прекращении продаж антибиотика джозамицина (вильпрафена) не только в России, но и на мировом рынке было принято еще в 2020 году и никак не связано с ситуацией вокруг Украины. Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы компании.