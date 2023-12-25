Лобненские травматологи восстановили работоспособность руки 84-летней женщине

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Лобненской больницы впервые сделали сложную операцию на запястье пожилой женщине. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
В травматологическое отделение поступила 84-летняя пациентка с жалобами на боли в правой руке после перелома запястья. Врачи диагностировали ей синдром карпального канала, который развивается из-за сдавливания срединного нерва в суставном канале на запястье. Это вызывает снижение чувствительности, чувство покалывания и неспособность удерживать предметы. Если не начать своевременное лечение, человек может утратить работоспособность руки. Женщина решилась на операцию с рассечением связки запястного канала.
Сейчас пациентка уже выписана из стационара. Швы после операции зажили, боль прошла. Появилась чувствительность в пальцах руки, и женщина начала готовиться к встрече Нового года.
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«Впервые в Лобне мы провели малоинвазивную операцию пациентке в таком почтенном возрасте с разрезами для мини-доступа. Карпальную связку рассекли с помощью двух проколов и специального инструмента – карпального крючка. Так мы освободили загруженный нерв. Операция прошла под контролем УЗИ, под местным наркозом, без разрезов и крупных шрамов», – рассказал заведующий травматологическим отделением больницы Дмитрий Белов.
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Лора Луганская