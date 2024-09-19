Подмосковные предприниматели узнают, как выйти на белорусский рынок

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Предприниматели Московской области смогут принять участие в бесплатном вебинаре «Час с торговым представителем России в Республике Беларусь». Обучение пройдёт 30 сентября, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Вебинар адресован представителям малого и среднего бизнеса, заинтересованным в выходе на белорусский рынок.
Мероприятие пройдёт в онлайн-формате 30 сентября с 10:00 до 11:30. Необходимо предварительно оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 10:00 30 сентября.
По всем вопросам можно обратиться к Светлане Воробьёвой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.
Организатором вебинара выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.
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«Спикерами выступят торговый представитель России в Белоруссии Юрий Золотарёв, представители Российского экспортного центра, Белорусской универсальной товарной биржи, Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, ООО «БелВЭБ лизинг» и юридической группы Б1. Они расскажут об инструментах поддержки экспорта, налоговом законодательстве, особенностях работы на белорусских рынках», – говорится в сообщении.
Мероприятие пройдёт в онлайн-формате 30 сентября с 10:00 до 11:30. Необходимо предварительно оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 10:00 30 сентября.
По всем вопросам можно обратиться к Светлане Воробьёвой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.
Организатором вебинара выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.
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Лора Луганская