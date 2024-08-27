Подмосковные ветеринары вылечили кошку экзотической породы

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Кошку породы сервал по кличке Нисса привели на приём к врачам Талдомской ветеринарной станции. Хозяева обратили внимание на необычное пятно на теле питомца и решили не заниматься самолечением, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Сервал – редкая порода кошек. Они отличаются крупными размерами и большим весом – до 18 кг, а также особым характером. Их доверие нужно заслужить. Но ветеринары Талдомской станции имеют опыт работы с необычными питомцами, включая таких экзотических особей, как Нисса. После осмотра и проведения необходимых анализов специалисты назначили лечение. Сейчас малышка полностью здорова», – говорится в сообщении.В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья напомнили, что важно вовремя обращаться к специалистам, чтобы избежать возможных осложнений и сохранить здоровье питомца. Записаться на приём в государственную ветеринарную клинику можно по телефону 8 (495) 668-01-25 или через портал госуслуг Московской области.
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Лора Луганская