Подмосковный аллерголог Никонова научила отличать аллергию от простуды

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Аллергия может возникнуть у человека не только летом или весной, но и зимой. Об этом предупредила заведующая отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова.
У ребёнка кашель, насморк и слабость могут начаться и в декабрьские морозы. Врач рассказала, как при похожих симптомах отличить аллергию от простуды.
Аллергия, по её словам, проявляется частым чиханием, насморком с прозрачным выделением или заложенностью носа.
Читайте также:
В Московской области за счёт внебюджетных средств открыли 13 медучреждений
Директор МОНИИАГ Петрухин был представлен к ордену «За заслуги перед Отечеством»
Врачи из Подмосковья спасли мужчину, выпившего свыше тысячи банок энергетика
«И в том, и в другом случаях возникает насморк, чихание, иногда кашель. Но в одном случае причиной становятся вирусы и бактерии, в другом – аллергены. При ОРВИ насморк и кашель могут сопровождаться болью в горле, слабостью и повышением температуры. Как правило, этому предшествует контакт с болеющим человеком – например в детском коллективе», – отметила Никонова, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
«Также аллергия может сопровождаться зудящей сыпью на коже или отёками губ или глаз. Обычная простуда проходит через неделю-две, а при аллергии насморк, кашель и слезотечение могут длиться месяцами», – пояснила медик.При первых симптомах аллергии она посоветовала немедленно обращаться за медицинской помощью. Врач проведёт диагностику и назначит лечение.
Читайте также:
В Московской области за счёт внебюджетных средств открыли 13 медучреждений
Директор МОНИИАГ Петрухин был представлен к ордену «За заслуги перед Отечеством»
Врачи из Подмосковья спасли мужчину, выпившего свыше тысячи банок энергетика
Лора Луганская