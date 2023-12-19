В Московской области за счёт внебюджетных средств открыли 13 медучреждений

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Подмосковье в этом году за счёт внебюджетных источников финансирования открыли более десятка медучреждений. Среди них поликлиники и диализные центры, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
Там пояснили, что в регионе вместе с новыми домами возводят социальные объекты как по государственной программе, так и силами инвесторов. В 2023 году открыто 13 инвестиционных медицинских учреждений.
Так, в Ленинском городском округе появились две поликлиники на 400 и на 200 посещений в смену, встроенная поликлиника на 100 посещений в смену, а также кабинет врача общей практики на 80 посещений.
В Люберцах заработали поликлиника на 600 посещений в смену и две встроенно-пристроенных поликлиники.
Аналогичные медучреждения, построенные за внебюджетные деньги, открыли в Мытищах, Балашихе, Химках, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском городских округах.
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Так, в Ленинском городском округе появились две поликлиники на 400 и на 200 посещений в смену, встроенная поликлиника на 100 посещений в смену, а также кабинет врача общей практики на 80 посещений.
Аналогичные медучреждения, построенные за внебюджетные деньги, открыли в Мытищах, Балашихе, Химках, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском городских округах.
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Лора Луганская