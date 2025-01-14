Подмосковный Центр спортивной медицины обследовал за год 10 тыс. юных атлетов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Обследование в Центре спортивной медицины НИКИ детства в 2024 году прошли около 10 тыс. юных спортсменов Московской области. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В центре, расположенном в Мытищах, можно оперативно сделать полное медобследование и получить допуск к занятиям. Это особенно важно с учётом нагрузок, которые испытывают молодые атлеты во время тренировок и соревнований.
Во время медобследования нужно пройти 12 консультаций специалистов – педиатра, кардиолога, ортопеда, дерматовенеролога, спортивного психолога, невролога, хирурга, уролога-андролога, гинеколога, оториноларинголога и офтальмолога. Также необходимо сдать анализы и пройти ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, холтеровское мониторирование, определение физической работоспособности.
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«За последний год в Центре спортивной медицины НИКИ детства обследование прошли примерно 10 тыс. молодых спортсменов из Подмосковья. Возраст атлетов – от 7 до 16 лет. Каждому для прохождения комплексного обследования требуется не более 3 часов», – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Во время медобследования нужно пройти 12 консультаций специалистов – педиатра, кардиолога, ортопеда, дерматовенеролога, спортивного психолога, невролога, хирурга, уролога-андролога, гинеколога, оториноларинголога и офтальмолога. Также необходимо сдать анализы и пройти ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, холтеровское мониторирование, определение физической работоспособности.
«При наличии показаний проводят дополнительные консультации эндокринолога и гастроэнтеролога. По результатам обследования оформляются заключения о допуске ребёнка к тренировкам и соревнованиям. Также обследования в центре проходят паралимпийцы, которые занимаются такими видами спорта, как голбол, плавание, настольный теннис и бочче», отметила руководитель Центра спортивной медицины Института детства Дарья Коледова.Всего в центре можно пройти обследование по 160 видам спорта.
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Лора Луганская