Диетолог предупредила, кому опасно есть гранат

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По словам диетологов, гранат является одним из самых полезных фруктов, в котором содержатся витамины всех групп.
Врач-диетолог, кардиолог Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» подтвердила, что гранат — продукт, в котором много полезных веществ, однако есть и противопоказания в употреблении.
По ее словам, гранат лучше употреблять между основными основными приемами пищи.
Королева добавила, что можно употреблять один-два граната в день без негативных последствий для организма.
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«Когда есть индивидуальная непереносимость или аллергическая реакция на гранат или на перепонки, находящиеся в составе этого продукта. С косточками его нельзя есть тем, у кого заболевания желудочно-кишечного тракта», — объяснила эксперт.
По ее словам, гранат лучше употреблять между основными основными приемами пищи.
«При тщательном пережевывании косточек, человек очень быстро насыщается, потому что пищевые волокна создают условия для насыщаемости организма и позволяют получить при этом все необходимые компоненты», — сказала диетолог.
Королева добавила, что можно употреблять один-два граната в день без негативных последствий для организма.
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Анастасия Бондарева