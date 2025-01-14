Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ В Детском центре в Красногорске спасли ногу попавшего в ДТП подростка

В Детском центре в Красногорске спасли ногу попавшего в ДТП подростка

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Оригинал
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли ногу подростка, попавшего в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 17-летний юноша с травмами после автоаварии. Обследование выявило у него повреждение сосудисто-нервного пучка левой голени, перелом малоберцовой кости голени и воспалительный процесс в области травмы.
«У пациента развилось разрушение мышечных волокон наружной поверхности левой голени, что грозило ампутацией. Мы выполнили шесть ревизионных операций, в том числе пластику голени кожным лоскутом с передней брюшной стенки. В результате под кожей сформировалась молодая соединительная ткань, что позволило полностью закрыть повреждённый участок ноги», – рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии №1 ДКЦ Владимир Ланцов.


По его словам, на данный момент голень пациента быстро заживает, кровоснабжение стопы сохранено. Хирургам удалось сохранить функции ноги юноши.

Пациент выписан домой на амбулаторное лечение. После полного восстановления он сможет уверенно ходить.

Читайте также:

В подмосковном Детском центре малышку избавили от флегмоны глаза

Подмосковные хирурги удалили пациенту опухоль пальца, которая росла 25 лет

Подмосковные врачи удалили малышу лимфангиому с 450 мл жидкости
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#дкц
#дети
#подросток
#пациент
#врачи
#хирург
#красногорск
#подмосковье
#минздрав рф
Мытищинский врач-терапевт Давыдов рассказал, как безопасно окунаться в прорубь на Крещение
15 января 2025, 17:31

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Приверженцы традиции крещенских купаний готовятся к зимнему обряду, который состоится в ночь с 18 на 19 января. Согласно народным поверьям, купание в таких водах в день Крещенья способствует духовному очищению и дарует здоровье на весь год. Однако очень важно соблюдать меры предосторожности, о которых рассказал начальник отдела первичной медицинской помощи, врач-терапевт Мытищинской больницы Кирилл Давыдов.
«Противопоказано купание в проруби людям с хроническими воспалительными заболеваниями носоглотки, хроническими бронхолёгочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями центральной нервной системы. Нежелательно окунаться в ледяную воду людям с остеоартрозом, с часто рецидивирующим остеохондрозом позвоночника», — сказал Давыдов.

Кроме того, врач добавил, что настоятельно не рекомендуется погружать голову в холодную воду, так как это может привести к рефлекторному сужению сосудов головного мозга, что может вызвать серьёзные последствия.

Также Давыдов отметил, что перед посещением Крещенской купели не рекомендуется переедать. Разумеется, употребление алкоголя также запрещено — он негативно влияет на состояние сосудов. Непосредственно перед процедурой не следует пить горячий чай.

Перед погружением в прорубь необходимо подготовиться: сначала снять верхнюю одежду, затем раздеться до пояса, после чего разуться и постоять босиком, чтобы ноги адаптировались к холоду. Далее следует разогреть мышцы: подвигать руками и ногами, выполнить приседания, наклоны и пробежку на месте.

Окунаться нужно в специально оборудованных местах. Тонкий лёд на водоёмах представляет опасность и может привести к несчастным случаям.

Медицинские работники Мытищинской больницы будут дежурить в местах крещенского омовения по следующим адресам:

  • деревня Витенёво, Успенский храм, Пяловское водохранилище, 19 января с 10:00 до 16:00;
  • поселок Николо-Прозорово, Никольский храм, часовня с купелью, 18 и 19 января с 13:00 до 21:00.

Читайте также:

Врач из Красногорска Макаров рассказал, как быстрее справиться с простудой

Врачи рассказали, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение

Диетолог назвала самый полезный для сердца и пищеварения продукт
#купание
#водохранилище
#храм
#врач
#лёд
#купели
#опасность
#безопасность
#минздрав мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная горячая линия главного врача приняла за год 270 тыс. звонков
15 января 2025, 17:30

Фото: пресс-служба Минздрава МО

На горячую линию главного врача в Московской области в прошлом году поступило без малого 270 тыс. звонков, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Жители региона могут задать вопросы, оставить отзыв или предложения.
«Житель может оперативно получить ответ на волнующий вопрос, а руководитель медицинского учреждения при необходимости принять организационное решение. Всего в прошлом году на горячую линию поступило почти 270 тыс. звонков», – сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Звонить по номеру 8 (498) 602-03-59 можно по рабочим дням с 9.00 до 18.00. После ответа оператора нужно набрать добавочный номер, который соответствует вашей медицинской организации. Узнать его можно на сайтах медицинских организаций, а также на информационных плакатах в поликлиниках.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв передал подмосковной скорой помощи 77 новых автомобилей

Подмосковные хирурги вернули новорождённому способность нормально дышать

Почётными донорами в прошлом году стали почти 700 жителей Подмосковья
#максим забелин
#подмосковье
#московская область
#врачи
#телефон
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав рф
#медицина
#звонок
#министр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Воробьёв передал подмосковной скорой помощи 77 новых автомобилей
15 января 2025, 16:06

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Андрей Воробьёв приехал на Солнечногорскую подстанцию скорой помощи передать ключи от новых машин и поблагодарить сотрудников за работу. Автопарк подмосковной скорой помощи пополнили 77 новых автомобилей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Машины выйдут на линии в разных городских округах Московской области - в частности, в Солнечногорске, Серпухове, Домодедове, Коломне, Подольске и Богородском.
«Я здесь не только для того, чтобы передать ключи от новых 77 машин, но и для того, чтобы поблагодарить в вашем лице всех 10 тыс. сотрудников – диспетчеров, водителей, фельдшеров, врачей, которые каждый день спасают жизни. Коронавирус заставил нас кардинально пересмотреть стандарты скорой помощи, наладить цифровизацию процессов. Всё, что связано с планшетами, IP-телефоней сегодня является неотъемлемым атрибутом работы. Каждая машина знает, как и куда ехать. У нас заметный прогресс в этом направлении», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что Артём Викторович Рахманов, возглавляющий подстанцию в Солнечногорске, всю жизнь посвятил этому делу, а начинал санитаром.

Сейчас в автопарке Солнечногорской подстанции СМП, обслуживающей порядка 135 тыс. человек, – 22 автомобиля, два из которых передали сегодня, ещё два – в конце прошлого года.
«Сейчас у нас старых машин на подстанции нет. Разница, безусловно, большая – другой двигатель, коробка, хороший свет, задний ход и, конечно, пневмоподвески. Они позволяют удобнее закатывать и выкатывать пациента в автомобиль», – рассказал водитель скорой из Солнечногорска Николай Кусакин.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Каждый новый автомобиль укомплектована всем необходимым, а также по просьбе водителей оснащён навигаторами и камерами заднего вида. Места в машине стало больше, появилась пневмоподвеска. Кроме того, автоматически выезжает подножка, которую раньше нужно было выдвигать вручную.
«Я работаю на Солнечногорской подстанции с 2012 года. Раньше мы располагались в старом здании, недавно построили новое. Здесь намного лучше. Кроме того, стало комфортнее работать на новых машинах. Появились новые дифибриляторы, вакуумные матрасы, которые мы используем при ДТП и травмах. Это нам очень помогает», – рассказала фельдшер выездной бригады СМП Ольга Тимофеева.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Всего в Подмосковном автопарке – 953 автомобиля скорой помощи, в том числе 99 реанимобилей. За пять лет в регионе заменили 695 машин. Реанимобили оснащены дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ и современным прибором для сердечно-легочной реанимации LUCAS 2, с помощью которого можно проводить массаж сердца.
«У нас сейчас более 950 машин скорой, а до коронавируса было 600. Тогда мы поняли, что этого недостаточно для такого большого региона, как Московская область. Будем продолжать строить подстанции. Округа густонаселенные, центральной порой не хватает, поэтому вводим и более компактные, но очень важные по доступности посты», – поделился планами губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ежедневно в Подмосковье на дежурство выходят более 600 бригад скорой помощи. У каждой имеется планшет, куда приходят вызовы с информацией о пациенте. Кроме того, планшеты помогают с маршрутизацией. А с помощью тревожной кнопки бригада может вызвать оперативные службы. В этом году запланировано полное обновление планшетов. На случай отключения сотовой связи медиков снабдят специальными радиостанциями.
«В планшетах мы заполняем медицинские карты пациентов, делаем через них запросы. А отдел медэвакуации сам определяет, куда пациента нужно госпитализировать. Недавно ввели тревожную кнопку. Она нужна достаточно часто, так как на скорой работает много женщин и девушек-фельдшеров», – поделился фельдшер выездной бригады скорой помощи Владислав Левченко.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В области создан врачебно-консультационный центр, где круглосуточно работают кардиологический и общепрофильный пульты. В прошлом году внедрили единую систему расшифровки кардиограмм. Теперь можно быстрее получить описание ЭКГ, сделанную в скорой. А с помощью врачебно-консультационного центра люди по телефону получают консультацию врача, и нередко необходимость выезда бригады отпадает.

Вести учёт каждого вызова помогает IP-телефония. Это позволило перераспределить нагрузку на диспетчеров и снизить время приёма вызова в среднем с 70 до 20 секунд.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Спасибо, что вы у нас есть. Ведь от координации и маршрутизации во многом зависят жизнь, здоровье и удовлетворённость наших жителей», - обратился к диспетчерам подстанции Воробьёв.
Он также поблагодарил медработников, помогающим жителям Курской области.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Всего в Подмосковье – 56 подстанций и 90 постов скорой медицинской помощи. В структуре скорой помощи региона работает более 10 тыс. человек.

Для них в регионе действуют такие меры поддержки, как социальная ипотека, программы «Земский врач» и «Земский фельдшер», доплаты для молодых специалистов, компенсация аренды жилья на 20 тыс. рублей в месяц.

Всех работников скорой помощи застраховали от несчастных случаев. С 2023 года выплаты получили более 70 человек.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Читайте также:

Подмосковные хирурги вернули новорождённому способность нормально дышать

Почётными донорами в прошлом году стали почти 700 жителей Подмосковья

Многодетная мама родила в Красногорском роддоме десятого ребёнка
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#здравоохранение
#минздрав мо
#скорая помощь
#врачи
#солнечногорск
#медицина
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные хирурги вернули новорождённому способность нормально дышать
15 января 2025, 14:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Неонатальные хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства удалили из ноздри новорождённого двухсантиметровое новообразование. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой МОЦОМДа поступил мальчик с врождённым новообразованием, которое полностью закрывало его правую ноздрю. Обследование показало, что оно состоит из соединительной ткани и не является черепно-мозговой грыжей, которая может выпячиваться в полость носа.
«Патология не только создавала косметический дефект, но ещё и причиняла вред здоровью ребёнка. Из-за затруднённого дыхания его организм недополучал кислород, что влияло на работу органов и систем. Мы провели операцию с использованием атравматических инструментов. Важно было не только удалить новообразование, но и не повредить слизистую оболочку носа, чтобы не спровоцировать рубцевание и образование спаек», – рассказал неонатальный хирург Никита Щербенев.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Операция прошла успешно. Маленькому пациенту восстановили проходимость носового прохода и вернули возможность полноценно дышать.

Малыш уже выписан на амбулаторное лечение и развивается соответственно возрасту.

Читайте также:

Почётными донорами в прошлом году стали почти 700 жителей Подмосковья

Многодетная мама родила в Красногорском роддоме десятого ребёнка

Врач из Красногорска Макаров рассказал, как быстрее справиться с простудой
#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#медицина
#хирург
#врачи
#новорождённые
#операция
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Почётными донорами в прошлом году стали почти 700 жителей Подмосковья
15 января 2025, 13:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Звание «Почётный донор России» за прошедший год получили без малого 700 жителей Московской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
«Наш регион полностью обеспечен кровью и её компонентами благодаря отзывчивым людям. В прошлом году в Подмосковье заготовили на 1,4 тонны больше, чем в 2023-м. Кроме того, в 2024 году года звание «Почётный донор России» получили 689 человек, регулярно и безвозмездно сдающих кровь и её компоненты», – сказал министр.
Как рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава, жители Московской области могут сдать кровь в учреждениях службы крови или во время выездных донорских акций.

Центр принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00 по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А. Вся информация – на сайте.

Телефон координационного центра донорства крови: 8 (495) 305-77-00.

Правила присвоения звания «Почётный донор России» можно найти на сайте Московского областного центра крови.

Читайте также:

28 тыс. доноров Московской области получат увеличенную ежегодную выплату

В Электростали 17 января проведут выездную донорскую акцию

В Центре крови Подмосковья возобновляют приём плазмы
#здоровье
#здравоохранение
#медицина
#минздрав мо
#максим забелин
#министр
#кровь
#донор
#донорская кровь
#подмосковье
#московский губернский театр
#плазма крови
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Многодетная мама родила в Красногорском роддоме десятого ребёнка
15 января 2025, 11:32

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи роддома Красногорска помогли 36-летняя многодетной пациентке родить десятого ребёнка. Об этом рассказала в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Женщину наблюдали в нашей консультации. Хотя ребёнок был крупным, беременность и естественные роды протекали нормально. Мальчик родился здоровым, с весом 4920 г и ростом 58 см. Медики роддома помогли маме наладить грудное вскармливание», – рассказал заместитель главврача по акушерству и гинекологии Красногорской больницы Рустем Ибрагимов.
И женщина, и новорождённый чувствуют себя хорошо. Их уже выписали домой под амбулаторное наблюдение.

Как напомнили в министерстве, в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». На нём размещена информация о системе родовспоможения в регионе.

Кроме того, в Московской области работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Бесплатно звонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.

Читайте также:

Врач из Красногорска Макаров рассказал, как быстрее справиться с простудой

В областном онкодиспансере за год провели свыше 2,5 тыс. маммографий

Семьи Подмосковья с детьми-инвалидами получат до 110 тыс. рублей на реабилитацию
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#роды
#роддом
#красногорск
#мать
#ребёнок
#новорождённые
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач из Красногорска Макаров рассказал, как быстрее справиться с простудой
15 января 2025, 11:20

Фото: iStock / Anastasia Gryukanova

Чтобы избавиться от простуды, чаще всего требуется около недели. Заведующий взрослым поликлиническим отделением поликлиники №2 Красногорской больницы Дмитрий Макаров рассказал, как быстрее победить вирус и облегчить симптомы простудного заболевания.
«Зимой возрастает заболеваемость ОРВИ и гриппом. Часто они сопровождаются жаром, заложенностью носа, ломотой в суставах и головной болью. Доказано, что витамин С сокращает продолжительность простудного заболевания, а витамин D снимает воспаление и поддерживает иммунитет. Облегчить состояние при высокой температуре помогают жаропонижающие препараты. Также при вирусной инфекции нужно много пить. Вода, в том числе с лимоном или мёдом, клюквенный морс, лёгкий куриный бульон предотвратят обезвоживание и облегчат состояние», – отметил Макаров, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Кроме того, следует регулярно полоскать горло и увлажнять слизистую носа. Воздух в помещении не должен был сухим, поэтому рекомендуется использовать увлажнители.

По словам Макарова, при лечении ОРВИ хорошо зарекомендовали себя некоторые растительные препараты. Так, отвар черной бузины снижает температуру и избавляет от воспаления. Нужно заварить столовую ложку цветков стаканом кипятка и дать настояться 20 минут. Принимать по четверти стакана за полчаса до еды.
«Эхинацею назначают как профилактическое и как противопростудное средств. Два фильтр-пакетика заваривают в стакане кипятка, через 15 минут вынимают траву, а объём жидкости доводят до 200 мл. Тёплый раствор следует принимать по полстакана трижды в день за полчаса до еды. А полоскание настоем ромашки помогает при воспалительных процессах во рту и горле», – добавил врач.
Однако растительные препараты можно применять только если нет противопоказаний и аллергический реакций на какие-либо компоненты.
«Если простуда не проходит, а только усиливается, высокая температура сохраняется более трёх дней, появляются одышка и хрипы при дыхании, нужно обязательно обратиться к врачу. Только специалист назначит правильное лечение и не допустит осложнений», – заключил Макаров.
В подмосковных поликлиниках, как правило, работают кабинеты неотложной помощи, где терапевты принимают без предварительной записи

Читайте также:

Диетолог назвала фрукт, использующийся для лечения рака

69 тыс. новорождённых Подмосковья прошли в прошлом году неонатальный скрининг

В Детском центре в Красногорске спасли ногу попавшего в ДТП подростка
#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
#подмосковье
#поликлиника
#красногорск
#врач
#орви
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог назвала фрукт, использующийся для лечения рака
Диетолог Королева: косточки граната используют при лечении онкозаболеваний
15 января 2025, 10:46

Фото: istockphoto/Anna Usova

Всем известно, что гранат — источник полезных витаминов и минералов. Однако вопросы по поводу съедобности косточек фрукта продолжают волновать россиян и разделять их мнения на два лагеря.
Врач-диетолог, кардиолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что в косточках граната содержится основная доля витаминов и полезных ненасыщенных жирных кислот, поэтому они не опасны, а наоборот — необходимы к употреблению.

«В них содержится до 70% жирных кислот. Они снижают уровень воспаления, оказывают антиоксидантную активность, защищают организм от окисления. На внешней оболочке гранатовых семян есть сорбент, улучшающий флору кишечника», — объяснила врач.

По ее словам, в косточках граната есть огромное количество витаминов группы В, которые поддерживают работоспособность нервной системы и способствуют спокойному сну.

«Косточки обладают антипаразитарным действием, потому что содержат пуниковую и гранатовую кислоту в составе, что помогает снизить даже опухолевый рост. Неслучайно косточки граната используют даже при лечении онкозаболеваний, в том числе лейкемии», — добавила Королева.

Читайте также:

Диетолог предупредила, кому опасно есть гранат

Диетолог назвала самый полезный для сердца и пищеварения продукт

Назван порядок восстановления питания после новогодних праздников
#кардиолог
#врач
#диетолог
#граната
#рак
#онкология
#питание
#еда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врачи рассказали, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение
Минздрав Кузбасса: детям, беременным и пожилым не следует купаться в Крещение
14 января 2025, 23:19

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

Купание в проруби на Крещение не рекомендуется детям, беременным, пожилым и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает кемеровский Минздрав. Врачи, как отмечается, также призывают заранее закалить организм перед праздником, а перед тем, как окунуться, запастись теплой одеждой, быть трезвым и осторожным.
«Состояние купели тоже важно — купаться лучше в проверенных и оборудованных местах. Кстати, в этом году в Оренбурге власти отметили крещенские купания на реке Урал из-за слишком тонкого опасного льда, и представители церкви их в этом поддержали», — пишет «Сiбдепо» со ссылкой на региональные ведомства.
Тем временем с той же проблемой столкнулись и в столице. Как сообщает АГН «Москва», толщина льда на водоемах в этом году не позволит прорубить крещенские купели. В ночь на Крещение температура ожидается от 0 до 6 градусов.
«МЧС будет на крещенские купания готовить настилы, купели, чтобы можно было не выходить на лед», — приводят в агентстве слова начальника отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолия Цыганкова.
Читайте также:

Спасатель объяснил, как избежать негативных последствий в крещенские купания

Где окунуться в проруби в Подмосковье: лучшие места для купания на Крещение в Московской области

Храмы и купели: в Чехове оборудуют семь мест для крещенских купаний, адреса
#подмосковье
#москва
#мчс
#ночь
#температура
#лёд
#крещение
#купели
#урал
Следите за нашими новостями
в удобном формате