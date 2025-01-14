В Детском центре в Красногорске спасли ногу попавшего в ДТП подростка

Фото: телеграм-канал ДКЦ
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли ногу подростка, попавшего в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 17-летний юноша с травмами после автоаварии. Обследование выявило у него повреждение сосудисто-нервного пучка левой голени, перелом малоберцовой кости голени и воспалительный процесс в области травмы.
По его словам, на данный момент голень пациента быстро заживает, кровоснабжение стопы сохранено. Хирургам удалось сохранить функции ноги юноши.
Пациент выписан домой на амбулаторное лечение. После полного восстановления он сможет уверенно ходить.
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«У пациента развилось разрушение мышечных волокон наружной поверхности левой голени, что грозило ампутацией. Мы выполнили шесть ревизионных операций, в том числе пластику голени кожным лоскутом с передней брюшной стенки. В результате под кожей сформировалась молодая соединительная ткань, что позволило полностью закрыть повреждённый участок ноги», – рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии №1 ДКЦ Владимир Ланцов.
По его словам, на данный момент голень пациента быстро заживает, кровоснабжение стопы сохранено. Хирургам удалось сохранить функции ноги юноши.
Пациент выписан домой на амбулаторное лечение. После полного восстановления он сможет уверенно ходить.
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Лора Луганская