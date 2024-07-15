«Поднялся окровавленный»: Политолог прокомментировал «подвиг» Трампа во время покушения

Фото: РИА Новости/Никита Шохов
Чем ближе выборы в США, тем нервознее общественно-политическая ситуация в стране. Вечером 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания было совершено покушение на Дональда Трампа, в результате которого он получил ранение в ухо. Стрелком оказался 20-летний местный житель, который сразу был ликвидирован.
Многие эксперты уверены, что подобные «силовые методы» — это способ ведения предвыборной кампании в США.
Политолог, кандидат экономический наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» рассказал, как покушение на Трампа повлияет на президентскую гонку в США.
Однако он добавил, что расслабляться экс-президенту США не стоит.
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Политолог, кандидат экономический наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» рассказал, как покушение на Трампа повлияет на президентскую гонку в США.
«Скажется шикарным образом. Подарили Трампу джекпот. Он же теперь герой! Все, что его не убивает, делает его сильнее. Он же не как Байден, которые на месте падает по три раза. А это видите… упал, поднялся, окровавленный, руку — вверх, просто шикарно! Это скажется очень положительно», — поделился эксперт.
Однако он добавил, что расслабляться экс-президенту США не стоит.
«Но Трампу не стоит расслабляться, потому что если не застрелили один раз, не значит, что не будет попыток в будущем», — высказался политолог.
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Анастасия Бондарева