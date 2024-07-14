Трамп отправится на съезд республиканцев в Милуоки несмотря на покушение

Фото: сайт Дональда Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не станет менять свой график несмотря на покушение, и отправится на съезд республиканцев в Милуоки, штат Висконсин. Об этом кандидат написал в своей соцсети Truth Social.
«После вчерашних ужасных событий я планировал перенести поездку в Висконсин на съезд Республиканской партии на два дня, но решил, что не могу позволить «стрелку» или потенциальному убийце принудить меня к переменам в расписании или любым другим», — написал политик.Трамп отметил, что вылетит в Милуоки в ближайшие два часа – в 15:30 (23:30 по мск).
Съезд республиканцев, на котором партия объявит Дональда Трампа своим кандидатом в президенты, пройдет в Висконсине 15-18 июля.
Напомним, 13 июля американский политик, кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвел выстрел в Трампа, когда когда тот рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Кто был тем самым стрелком, кто заказал покушение и можно ли было его предотвратить разбиралась редакция «Радио 1».
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