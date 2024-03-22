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Подоляк опроверг информацию о призыве США прекратить атаки на энергообъекты РФ

22 марта 2024, 16:43
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Советник главы офиса президента Украины Евгений Подоляк назвал фиктивной информацией сообщение FT о призыве США прекратить атаки по нефтяной инфраструктуре РФ. Его слова передает украинское издание «Страна».
«Это фиктивная информация. Никто после двух лет полномасштабной войны не будет диктовать Украине условия этой войны. В рамках международного права Украина может обезжиривать российские инструменты ведения войны», - заявил Подоляк.

По его словам, топливо является важным элементом для ведения войны. Поэтому он подчеркнул, что Украина и впредь продолжит наносить удары по топливной инфраструктуре России.


Ранее обозреватели издания The Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники написало, что американские власти обратились к Киеву с призывом прекратить атаки на энергетические объекты России. Это продиктовано простым коммерческим расчётом: такие действия Украины могут привести к росту мировых цен на нефть.

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Политолог Мезюхо: НАТО не готов к прямому военному противостоянию с РФ
22 марта 2024, 17:40

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi

Политолог Иван Мезюхо заявил, что НАТО на самом деле не готов к прямому противостоянию с Россией.
Кроме этого, альянс не готов и к принятию в свои ряды Украины.

«Есть риторика ненависти и лжи, согласно которой западные эксперты говорят о том, что Украину уже якобы ждут в НАТО, но эту страну в военно-политическом блоке не ждут. И на самом деле НАТО не готов к прямому военному противостоянию с РФ, не готов вступать в конфронтацию напрямую, а не через украинское государственное образование», — высказал своё мнение в беседе с «Известиями» Мезюхо.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что государства-члены альянса готовы к потенциальному столкновению с Российской Федерацией.

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#нато
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#политика
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Шарль Мишель: Евросоюз не боится действий РФ в ответ на использование ее активов
22 марта 2024, 17:23

Фото: iStock/Alexandros Michailidis

Евросоюз не боится ответных действий России на использование доходов от ее замороженных активов в помощь для Киева, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Об этом пишет ТАСС.
Мишель выступил с заявлением в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Он подчеркнул, что Европейский союз продолжит всю необходимую работу по изъятию доходов с замороженных российских активов и направлению их в адрес Украины. Политик считает, что это честно и правомерно, то есть соответствует нормам международного права.

«Мы не запуганы Россией, и поэтому мы продолжаем работать, чтобы помогать Украине. Прибыль от российских активов будет использована для Украины, потому что она — жертва», — сказал он.
В пятницу 22 марта стало известно, что Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с заявлением, что использование доходов от замороженных активов России, по его мнению, соответствует всем нормам международного права.

По итогам прошедшего в Брюсселе саммита лидеры Европейского Союза так и не утвердили конкретное решение по замороженным активам РФ, но лишь поручили министрам продолжить работу в этом направлении.

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#евросоюз
#россия
#шарль мишель
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Шольц: Использование ЕС доходов от активов РФ совместимо с международным правом
22 марта 2024, 17:21

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что использование доходов от замороженных активов России соответствует всем нормам международного права, сообщает ТАСС.
Ранее депутат бундестага Штеффен Котре заявил, что у Евросоюза (ЕС) нет никаких правовых оснований для изъятия доходов от российских активов, потому что ни одно европейское государство не находится в режиме прямого военного столкновения с Москвой.

«Таким образом они нарушают международное право», — высказал свое мнение немецкий дипломат.
По итогам прошедшего в Брюсселе саммита лидеры Европейского Союза так и не утвердили конкретное решение по замороженным активам РФ, но лишь поручили министрам продолжить работу в этом направлении.

Ранее сообщалось, что Канцлер Германии Олаф Шольц назвал доходы от активов РФ бесхозными и отметил, что вполне гуманно отправлять их на помощь Украине.

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#олаф шольц
#германия
#евросоюз
#россия
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Примаков: Страны НАТО чувствовали свою безнаказанность более 20 лет
22 марта 2024, 17:06

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Во время бомбардировок Югославии в 1999 году Североатлантический альянс ощутил себя всемогущим и безнаказанным и считал себя таковым вплоть до начала военного конфликта на Украине. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, передает РИА Новости.
Примаков уверен, что мир сейчас сталкивается с ситуацией, что в НАТО посчитали себя безнаказанными и всемогущими. У них ушел всякий страх перед войной. Теперь ситуация изменилась.

«В настоящее время к НАТО пришло понимание, что бомбить Россию по-прежнему нельзя, но воевать против нее можно руками украинцев», — подчеркнул глава Россотрудничества.

Россия, как и Сербия, никогда не забудет агрессию Североатлантического альянса, считает Примаков. Он привел в пример жесточайшие бомбардировки Белграда в 1999 году и сравнил их с ударами ВСУ по Белгороду.

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#белгородская область
#россия
#нато
#вс рф
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В НАТО заверили, что готовы к конфликту с Россией
Глава военного комитета Бауэр: НАТО готово к конфликту с РФ
22 марта 2024, 16:28

Фото: istock / Bjoern Wylezich

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что государства-члены альянса готовы к потенциальному столкновению с Российской Федерацией. Об этом он сказал в интервью изданию минобороны Украины «АрмияInform».

«Готовы ли мы? Ответ: Да! Это наша главная задача — быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется сражаться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодняшний день и одновременно улучшение возможностей для будущего», — заявил глава военного комитета блока.
Он напомнил, что с 2019 года страны НАТО начали возвращаться к концепции коллективной безопасности. Спикер добавил, что выполнения таких задач были реформированы силы, а оборонная стратегия м планирование были изменены.

Ранее бывший офицер ВС США Станислав Крапивник заявил, что слова Запада о «российской угрозе» — психологическая операция. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Крапивник: Заявления Запада о «российской угрозе» — психологическая операция
22 марта 2024, 15:18

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Бывший офицер ВС США Станислав Крапивник высказал мнение о том, что все заявления Запада о «российской угрозе» являются психологической операцией для подготовки «населения к войне».
При этом, как поясняет эксперт, в частности, США не намерены вступать в открытое противостояние.

«Хотят ли США сегодня вступать в полномасштабную войну? Скорее всего, нет. Пожертвуют ли они европейцами? Конечно, это совсем не проблема для Вашингтона», — пояснил в беседе с RT Крапивник.

Вместе с тем известно, что в ЕС не смогли договорится о поставках оружия Украине. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на издание Politico, финансирование поставок Киеву за счёт оборонных облигаций поддержали Франция, Эстония, Польша и другие, в то время как Германия, Нидерланды и Австрия выступили против этого.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал мнение о том, что заявления Польши о «российской угрозе» призваны отвлечь население от внутренних проблем.

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#сша
#эксперт
#политолог
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МИД ФРГ отреагировал на заявление Пескова о ситуации на Украине
Спикер МИД ФРГ: Германия приняла к сведению слова Пескова о «состоянии войны»
22 марта 2024, 15:12

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Правительство Германии приняло к сведению слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия находится в состоянии войны. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ на брифинге с журналистами.
Спикер немецкого внешнеполитического ведомства отметил, что в Германии давно известно, что Россия ведёт войну на Украине. По его словам, оценка Москвой ситуации в соседней стране никак не влияет на «ужасную ситуацию» на месте событий.

Ранее Дмитрий Песков в интервью «АиФ» заявил, что то, что начиналось как специальная военная операция из-за всё более растущей вовлечённости Запада в конфликт превратилось для России в настоящую войну. По его словам, после того, как НАТО и ЕС по сути вступили в конфликт на стороне Украины, СВО фактически стало войной, хотя юридически она осталась спецоперацией и статус её не поменялся.

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#россия
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#конфликт
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#интервью
#нато
#сво
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Политолог Оленченко: Польша пытается отвлечь население от проблем за счёт РФ
22 марта 2024, 15:03

Фото: istockphoto.com/macky_ch

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал мнение о том, что заявления Польши о «российской угрозе» призваны отвлечь население от внутренних проблем.
«У Польши проблемы связаны ещё и с тем, что фермеры испытывают сложности из-за того, что Еврокомиссия приняла решение о беспошлинном ввозе на территории Евросоюза продукции с Украины. А она лишает польскую продукцию конкурентоспособности. И здесь заявление о том, что Россия якобы готовится к каким-то завоеваниям, я думаю, как раз и должно отвлекать», — пояснил в беседе с RT Оленченко.

Ранее сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявлял, что «российская угроза» всегда мерещилась польским властям, однако угроза такая мнимая.

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#россия
#заявление
#нато
#польша
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Аналитик Блохин заявил о генетической пропитке Польши российской угрозой
22 марта 2024, 14:50

Фото: istockphoto.com/ffikretow

Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что «российская угроза» всегда мерещилась польским властям, однако угроза такая мнимая.
«Россия не готовится к осуществлению агрессии по отношению к Польше и других стран Запада. Политическое руководство Польши генетически пропитано этой мнимой «российской угрозой». Также они пытаются переключить внимание от этих фермеров. Вся польская элита настолько русофобская, что её задача «расти» и создавать новую на этой основе», — прокомментировал в беседе с RT Блохин.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что приглашение Украины в НАТО может спровоцировать военное столкновение с Россией.

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#россия
#нато
#польша
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