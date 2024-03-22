Подоляк опроверг информацию о призыве США прекратить атаки на энергообъекты РФ

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Советник главы офиса президента Украины Евгений Подоляк назвал фиктивной информацией сообщение FT о призыве США прекратить атаки по нефтяной инфраструктуре РФ. Его слова передает украинское издание «Страна».
«Это фиктивная информация. Никто после двух лет полномасштабной войны не будет диктовать Украине условия этой войны. В рамках международного права Украина может обезжиривать российские инструменты ведения войны», - заявил Подоляк.
По его словам, топливо является важным элементом для ведения войны. Поэтому он подчеркнул, что Украина и впредь продолжит наносить удары по топливной инфраструктуре России.
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