Подоляк отверг план советников Трампа по урегулированию украинского конфликта

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Украина отвергает план бывшего американского президента Дональда Трампа по заморозке конфликта. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
В беседе с информационным агентством Reuters он назвал «странным» предложение заморозить конфликт, поскольку Россия, по его словам, «нарушила международное право», а ее войска находятся на территории Украины. По его словам, любой мирный план должен основываться на международном праве и быть справедливым.
Подоляк указал, что у Киева есть чёткое понимание того, каким образом может быть урегулирован конфликт, и оно изложено в «формуле мира», предложенной президентом Украины Зеленским. Глава офиса украинского президента также негативно высказался о мирной инициативе, выдвинутой российским лидером Владимиром Путиным.
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