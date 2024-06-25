Стал известен план Трампа по урегулированию конфликта на Украине

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План «подталкивания» Украины к мирным переговорам с РФ представили советники бывшему президенту США Дональду Трампу. Как пишет Reuters, если политик победит на выборах, киевскому режиму скажут, что он сможет получить больше вооружений от Соединенных Штатов только в случае мирного диалога.
«Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны США иссякнет», – сказал советник экс-главы Белого дома Кит Келлог.
Дональд Трамп не единожды заявлял, что сможет решить украинский конфликт в течение суток. Также политик известен скандальными высказываниями. Так, он говорил, что бомбил бы Москву, если бы конфликт на Украине начался во время его президентского срока.
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Никита Кротов