В США высоко оценили предложенный Путиным мирный план по Украине

Фото: istock / sb2010
Политолог Джон Миршаймер из США в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высоко оценил мирный план по Украине, ранее предложенный президентом РФ Владимир Путин.
Как считает политолог, эта сделка является лучшим вариантом для Украины. Миршаймер призвал Киев и его западных союзников принять условия российского президента и сесть за стол переговоров. Он считает, что киевским властям необходимо признать, что страна утратила 4 области, а также объявить о нейтралитете, отказавшись от вступления в Североатлантический альянс.
Миршаймер также счёл проблемой уверенность Украины и Запада по усилению ВСУ и восстановлению баланс сил на фронте таким обрахом, что у них будет лучшая позиция для переговоров. Политолог назвал это бредом и предупредил, что Украина в большой беде.
Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.
Читайте также:
Заявление политика в эфире RT о саммите по Украине вызвало скандал в Швейцарии
Песков: сотрудничество РФ и КНДР не направлено против других стран
Коваленко: саммит в Швейцарии показал, какие страны хотят продолжения конфликта
Миршаймер также счёл проблемой уверенность Украины и Запада по усилению ВСУ и восстановлению баланс сил на фронте таким обрахом, что у них будет лучшая позиция для переговоров. Политолог назвал это бредом и предупредил, что Украина в большой беде.
Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.
Читайте также:
Заявление политика в эфире RT о саммите по Украине вызвало скандал в Швейцарии
Песков: сотрудничество РФ и КНДР не направлено против других стран
Коваленко: саммит в Швейцарии показал, какие страны хотят продолжения конфликта
Алина Юрчак