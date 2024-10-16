Запад возмутили требования Зеленского по «плану победы»

Президент Украины Владимир Зеленский в конце сентября дал союзникам три месяца для принятия основных положений своего так называемого «плана победы». На Западе возмутились «строгими сроками», но до сих пор никто не заявил о поддержке украинского плана, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.