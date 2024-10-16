Запад возмутили требования Зеленского по «плану победы»

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Президент Украины Владимир Зеленский в конце сентября дал союзникам три месяца для принятия основных положений своего так называемого «плана победы». На Западе возмутились «строгими сроками», но до сих пор никто не заявил о поддержке украинского плана, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, украинские чиновники ожидали реакции от своих западных коллег на встрече по военной поддержке Украины, которая должна была состояться на прошлой неделе в Германии. Но мероприятие отменили после решения президента США Джо Байдена из-за урагана «Милтон».
Ранее украинский лидер утверждал, что его план включает в себя мощный пакет давления на Россию. По итогу публикации пяти пунктов плана, главным оказалось вступление Украины в НАТО. Часть подпунктов украинские власти засекретили.
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«С тех пор Зеленский посетил несколько западных столиц, чтобы представить свой план ключевым союзникам. Но до сих пор никто из них не выказал признаков поддержки этого плана», — говорится в сообщении AP.
Ранее украинский лидер утверждал, что его план включает в себя мощный пакет давления на Россию. По итогу публикации пяти пунктов плана, главным оказалось вступление Украины в НАТО. Часть подпунктов украинские власти засекретили.
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Лия Мурадьян