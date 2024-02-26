Подоляк: Убитый в Испании лётчик Кузьминов пользовался «планом защиты»

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Убитый недавно в Испании лётчик Кузьминов, который в августе угнал на Украину российский вертолёт Ми-8, пользовался специальным «планом защиты». Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
В интервью изданию El Mundo он рассказал о существовании в Испании «русской мафии» и призвал власти Мадрида провести тщательное расследование. Украинский чиновник, впрочем, признал, что ГУР (Главное управление разведки) смогло бы лучше прокомментировать ситуацию.
Известно, что Кузьминов въехал на Пиренейский полуостров по чужому паспорту, жил замкнуто, не общался с соседями. Факт его смерти подтвердили в ГУР. Однако официального комментария от испанских властей пока не последовало. Сообщается также, что спецслужбы Испании не были официально уведомлены о его приезде в провинцию Аликанте, где он был найден мёртвым 13 февраля. Видимо, в какой-то момент «план защиты» не сработал.
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«Если пилот, который пользуется планом защиты, вынужден избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться в живых, и его всё равно убивают, Испания должна провести расследование», — сказал Подоляк.
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Александр Бойцов