Умеров заявил о намерении мобилизовать покинувших Украину мужчин

Начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что только на территории ДНР с февраля 2022 года из-за террористических атак ВСУ погибли более 4,7 тысячи мирных жителей. Об этом Герасимов сообщил на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году.