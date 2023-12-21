Умеров заявил о намерении мобилизовать покинувших Украину мужчин

Фото: iStock/Michele Ursi
Справедливо будет мобилизовать мужчин, покинувших территорию Украины, об этом заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров в интервью для Bild.
«Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы направим им приглашение», - прокомментировал ситуацию Умеров.
Министр обороны заявил, что приглашение посетить украинский военкомат должны получить все мужчины от 25 до 60 лет, проживающие за границей. При этом, тем, кто откажется явиться по приглашению, Умеров пригрозил санкциями.
Читайте также:
«Был Антон, а стал Тоня»: Украинец поменял пол, чтобы сбежать из страны
Умеров: Украинских мужчин попросят вернуться в страну для службы в ВСУ
Террористические атаки ВСУ погубили 4700 мирных жителей ДНР с начала СВО
Евгения Парфентьева