«Был Антон, стал Тоня»: на что готовы украинцы, чтобы выехать за границу

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В Госпогранслужбе Украины назвала топ самых популярных оснований, которые позволяют мужчинам призывного возраста выехать из страны.
Согласно сообщению ведомства, Украину ежедневно покидает порядка шести тысяч мужчин призывного возраста. При этом примерно 45-50% составляют водители, которые занимаются перевозкой грузов и пассажиров. Все они внесены в систему «Шлях» и обязаны вернуться в определенный срок.
15-17% являются людьми с инвалидностью и многодетными родители. По словам начальника отдела Госпогранслужбы Игоря Матвейчука, в последнее время набирает популярность заключения браков с многодетными мамами, для получения необходимых документов.
7% выезжающих мужчин признаны непригодными к военной службе. Еще 3% - это волонтеры, которые также обязаны вернуться на родину. Эта схема выезда за границу также популярна среди украинцев.
Многие уезжают как сопровождающие инвалидов. Матвейчук отметил, что там тоже есть лазейка - одного инвалида могут несколько раз вывозить разные люди, если подделать акт установления факта ухода.
Матвейчук также рассказал, что один украинский мужчина подделал документы о смене пола для того, чтобы ему разрешили выехать за границу.
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15-17% являются людьми с инвалидностью и многодетными родители. По словам начальника отдела Госпогранслужбы Игоря Матвейчука, в последнее время набирает популярность заключения браков с многодетными мамами, для получения необходимых документов.
Многие уезжают как сопровождающие инвалидов. Матвейчук отметил, что там тоже есть лазейка - одного инвалида могут несколько раз вывозить разные люди, если подделать акт установления факта ухода.
Матвейчук также рассказал, что один украинский мужчина подделал документы о смене пола для того, чтобы ему разрешили выехать за границу.
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Элина Позднякова