Подозреваемый в покушении на Трампа собирался убить Путина

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Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут также угрожал убийством Владимиру Путину и Ким Чен Ыну. Об этом рассказала американка Челси Уолш, которая встречалась с Раутом в Киеве в 2022 году, пишет газета The Wall Street Journal.
Вернувшись в США, Уолш сообщила в Таможенную и пограничную службу о Рауте и других лицах, которых считала опасными. Она охарактеризовала американца, как человека с «хищническим» и «антисоциальным» поведением. Госдепартамент был предупрежден о возможной угрозе со стороны Раута.
Известно, что Раут негативно оценивал планы Трампа «достигнуть соглашения» с Путиным для разрешения конфликта в Украине. Он полагал, что Соединенные Штаты должны продолжать предоставлять военную поддержку Киеву.
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Анастасия Хохлова