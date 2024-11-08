Подписание двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией сорвалось

Владимир Зеленский
Украина и Венгрия не смогли подписать двустороннее соглашение о безопасности, так как Будапешт отказался включить пункт о поддержке вступления Украины в НАТО. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что поддержка Венгрией членства Украины в ЕС и НАТО имеет для них принципиальное значение. Однако, поскольку в документе отсутствует упоминание о поддержке со стороны Венгрии, соглашение подписано не было.
Визит Зеленского в Венгрию стал первым с 2022 года, он прибыл для участия в саммите Европейского политического сообщества, прошедшем в Будапеште.
В октябре Зеленский уже заявлял о подготовке документа, в котором Венгрия обязуется не блокировать приглашение Киева в НАТО, а также отражается позиция обеих стран по спорным вопросам, включая защиту прав венгерского меньшинства на Украине.
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Визит Зеленского в Венгрию стал первым с 2022 года, он прибыл для участия в саммите Европейского политического сообщества, прошедшем в Будапеште.
В октябре Зеленский уже заявлял о подготовке документа, в котором Венгрия обязуется не блокировать приглашение Киева в НАТО, а также отражается позиция обеих стран по спорным вопросам, включая защиту прав венгерского меньшинства на Украине.
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Мария Моисеева