Подписание двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией сорвалось

Украина и Венгрия не смогли подписать двустороннее соглашение о безопасности, так как Будапешт отказался включить пункт о поддержке вступления Украины в НАТО. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества заявил президент Украины Владимир Зеленский.