Владимир Зеленский
Быстро урегулировать кризис на Украине не выйдет, поскольку это чревато для республики потерями, заявил журналистам Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что верит в желание новоизбранного хозяина Белого дома Дональда Трампа быстро завершить конфликт.
«Но это не значит, что так получится. Мы об этом пока не говорили. Надо больше времени», — цитирует Зеленского РБК.Он добавил, что прекращение огня будет «прекрасной моделью для России».
Ранее журналисты украинского издания «Страна» ответили на вопрос, почему Зеленский не сможет отказаться от плана Дональда Трампа.
Дональда Трампа избрали на пост президента США от республиканцев 5 ноября. Политик вступит в должность 20 января 2025 года.
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