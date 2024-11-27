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Подполковник Шкурлатов: России нужно действовать осторожно до января 2025 года

Фото: istockphoto/IherPhoto

Фото: istockphoto/IherPhoto

России нужно действовать с максимальной осторожностью до января 2025 года, так как администрация 47-го президента США Дональда Трампа может проявить инициативу в прекращении конфликта. Об этом заявил подполковник запаса, председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов. По его словам, важно не допустить развития конфликта на Украине до Третьей мировой войны.


«Мы должны действовать в рамках тех коридоров, которые у нас есть, не поддаваясь на попытки провокаций. Главное — избежать провала, не допустить перехода конфликта в мировую войну», — отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.
Шкурлатов подчеркнул, что разрешение администрации президента США Джо Байдена разрешить Киеву бить западным дальнобойным оружием вглубь России — новый виток эскалации. Россия, по его мнению, готова решительно отвечать на такие угрозы, но не оставляет попыток деэскалации и мирного разрешения конфликта.

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#сша
#россия
#ракета
#конфликт
#администрация
МИД ФРГ заявил, что власти не закрывали офис Первого канала
Reuters: МИД ФРГ заявил, что власти не закрывали офис Первого канала
27 ноября 2024, 17:06

Фото: iStock/photosvit

Министерство иностранных дел Германии заявило, что власти страны не закрывали бюро российского Первого канала в Берлине. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства.
По его словам, российские корреспонденты могут свободно освещать события в Германии. Представитель отметил, что возникшая проблема может быть связана с визами.

Министерство находится на связи с немецкими журналистами, которые высылаются из России в качестве ответной меры, добавил он. Согласно информации источника, офис Первого канала в Берлине не закрыт.

Напомним, о решении властей Германии закрыть бюро Первого канала в стране стало также известно сегодня, 27 ноября. Вещатель проинформировал, что соответствующее уведомление было получено им накануне. Российским журналистам в Берлине Ивану Благому и Дмитрию Волкову предписано покинуть страну.

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#офис
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#захарова
#рф
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Токаев: Казахстан остается надежным партнером РФ
27 ноября 2024, 16:44

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Казахстан остается российским союзником, а также ее надежным стратегическим партнером, сказал лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках визита президента России Владимира Путина. Токаев подчеркнул, что у российско-казахстанских отношений очень прочная основа.
«…Казахстан был и остаётся надёжным стратегическим партнёром России, союзником России в это непростое время», — произнес Токаев.
Токаев пригласил Путина в Астану в период 27-28 ноября. В Кремле отмечали, что лидеры обсудят развитие отношений государств при председательстве Казахстана в ОДКБ и председательстве России в БРИКС и СНГ.

Ранее стало известно о прибытии Владимира Путина в Астану.

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#мир
#россия
#казахстан
#новости
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В Госдуме заявили о дефиците кадров в ВПК в почти 400 тысяч человек
27 ноября 2024, 16:29

Фото: istockphoto/ANGHI

Предприятия в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) недостаточно укомплектованы в кадровом плане, заявил депутат Олег Морозов, сообщает «Дума ТВ».
«По некоторым оценкам, дефицит специалистов здесь (в предприятиях ВПК. — прим. ред.) уже в ближайшее время составит около 400 тысяч человек», — пояснил парламентарий.
Морозов добавил, что «особенно чувствителен для ВПК» избыток гуманитариев, когда в инженерной сфере имеется нехватка специальностей.

Глава Минтруда Антон Котяков ранее подтверждал нехватку кадров на рынке труда. В министерстве считают, что кадровая потребность до 2030 года составляет не меньше 2,4 миллиона человек.

Перед этим стало известно, что в Госдуме посчитали бессовестным.

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#мир
#россия
#госдума
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Политолог Маркелов назвал Украину лишь инструментом демократов в США
27 ноября 2024, 16:01

Фото: iStock/ValleraTo

Политолог Сергей Маркелов заявил, что Украина является лишь инструментом в руках нынешнего президента США Джо Байдена, его команды и в целом демократов страны.
«Всё, что сейчас делает Байден и его команда, это не для Украины. Украина в данном случае — инструмент для какого-то сохранения статуса, резко ослабленного в результате выигрыша Трампа. В глазах Америки демократы резко подорвали свою репутацию. Политически у демократов всё плохо», — прояснил в беседе с RT Маркелов.

Он добавил, что для демократов США главное продолжать свою политику, показывая людям, что их влияние с проигрышем никуда не делось, в то время как сама Украина здесь выполняет номинальную роль.

До этого член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил проигрыш демократов на выборах президента США глупостью кандидата от их партии Камалы Харрис.

«Трамп был выбран во многом потому, что кандидат демократов поразила весь мир своей глупостью, дурацким смехом и некомпетентностью. Эту некомпетентность, неспособность формулировать свои мысли, отсутствие мыслей как таковых, в кулуарах признавал Барак Обама, и это его оправданно пугало», — приводят argumenti.ru сообщение Telegram-канала Пушкова.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США и союзники по G7 завершают процесс выделения Украине $50 млрд за счёт замороженных российских активов.

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#сша
#украина
#мир
#байден
#энтони блинкен
#трамп
#политика
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Президент Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом
27 ноября 2024, 15:44

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Уточняется, что лидеры обсудят сотрудничество государств в различных сферах. Также упоминается обсуждение союзничества и партнерства с учетом председательства РФ ​в БРИКС и СНГ и Казахстана в ОДКБ.

Отмечено, что в четверг, 28 ноября, глава государства поучаствует в сессии ОДКБ.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин установил День морской пехоты, который отмечается 27 ноября. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов.

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#мир
#россия
#казахстан
#владимир путин
#новости
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На Украине захотели восстановить «дом Зеленского»
Киевская администрация настаивает на восстановлении «дома Зеленского»
27 ноября 2024, 15:40

Владимир Зеленский

Власти Киева настаивают на восстановлении «дома Зеленского». Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
Уточняется, что речь идет о разрушении неизвестными «дома Евмения Зеленского» в столице Украины. По информации ведомства, это здание — неотъемлемая часть исторического лица Киева, по этой причине его восстановление является приоритетной задачей для города.

Власти призвали правоохранительные органы не препятствовать работам по восстановлению архитектурного сооружения.

Напомним, здание было разрушено в июле этого года неизвестными лицами.

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#здание
#дома
#украина
#киев
#строительство
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Замглавы МИД Рябков: РФ поддерживает практику предупреждения США о пусках ракет
27 ноября 2024, 15:18

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Российская сторона практикует предупреждения Вашингтона о пусках баллистических ракет и того же ждет от США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Это очень хороший пример нашего ответственного подхода. Мы не отказываемся от своих обязательств, которые были озвучены ранее, и среди них приверженность России к договоренностям, заключенным еще в 1989 году об уведомлениях испытательных пусках баллистических ракет. Поэтому за некоторое время до непосредственного испытательного боевого пуска новейшей ракеты средней дальности «Орешник» Москва уведомила об этом Вашингтон», — цитирует дипломата РИА Новости.
Рябков надеется, что американская сторона тоже будет придерживаться такой практики. Он резюмировал, что «это поможет снизить риски опасных ошибок», а также, что коммуникационные каналы у России и США открыты.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что РФ направила автоматическое предупреждение Вашингтону об ударе «Орешника» за полчаса до пуска, поскольку ракета баллистическая.

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#мир
#россия
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#мид рф
#ракета
#новости
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Полковник Матвийчук: призыв Меркель к сдерживанию России обусловлен страхом
27 ноября 2024, 13:31

Фото: iStock/ffikretow

Призыв бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель к НАТО о необходимости сдерживать Россию обусловлен страхом Евросоюза за свое будущее. Об этом заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, европейские элиты перебирают различные варианты, потому что находятся в ужасе из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
«Элита Европы сегодня в ужасе, потому что рассчитывают варианты, что делать, когда Трамп придет к власти. Во-первых, Трамп очень не любит Евросоюз, он ему предоставит какие-то другие условия для пребывания под ядерным зонтиком. Во-вторых, Евросоюз уже давно вынашивает идеи о каком-то военном блоке против России», — пояснил он в беседе с «Известиями».
Напомним, накануне Меркель призвала НАТО оперативно создать систему сдерживания России, отметив, что Европа не справится с этой задачей самостоятельно. Она подчеркнула, что Россия, обладающая сопоставимым с США ядерным потенциалом, представляет серьезный вызов, и Вашингтон должен поддержать Европу в создании такой системы.

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#сша
#россия
#европа
#нато
#евросоюз
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Удары по России: как НАТО планирует усилить сдерживание Москвы и к чему призвал готовиться альянс
27 ноября 2024, 13:11

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Парламентская ассамблея НАТО призвала государства-члены альянса выработать единый стратегический подход к России. В соответствии с принятой резолюцией на годовой сессии, этот курс должен обеспечить готовность альянса к сдерживанию действий Москвы, включая меры в области ядерной безопасности. Подробности читайте в материале «Радио 1».

В НАТО обсуждается превентивный удар по РФ


На заседании Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил возможность применения альянсом превентивных высокоточных ударов по объектам на территории России в ответ на потенциальную военную агрессию.

Он также подчеркнул необходимость увеличения инвестиций в разработку и производство систем противовоздушной обороны.
«Эффективнее будет не ожидать возможной агрессии, а в ответ на угрозу нанести удары по ракетным комплексам на территории России», — подчеркнул он.

Guardian: Российская ракета «Орешник» легко поразит любую цель в Европе
Guardian: Российская ракета «Орешник» легко поразит любую цель в Европе

Глава военного комитета НАТО Адмирал Роб Бауэр заявил, что крупные компании в западных странах должны быть готовы к условиям, характерным для военного времени. Он отметил важность адаптации производственных и распределительных мощностей к новым реалиям.

Бауэр акцентировал внимание на необходимости обеспечения поставок критически важных товаров и услуг как элемента стратегического сдерживания. Он также подчеркнул зависимость Запада от импорта из Китая, который поставляет 60% всех редкоземельных элементов и обрабатывает 90% таких материалов. Кроме того, Китай является основным поставщиком химических компонентов для производства седативных, противовоспалительных средств, антибиотиков и других медикаментов.

Адмирал отметил, что было бы наивно не ожидать, что Китай воспользуется своим влиянием в этих областях.

«Руководители бизнеса в Европе и Северной Америке должны понимать, что их бизнес-решения имеют стратегическое значение для безопасности их стран», — подчеркнул он.

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

МИД России прокомментировал угрозы НАТО


Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил свою озабоченность в связи с заявлениями представителей НАТО о возможности нанесения превентивных ударов по России.
«Комментировать это уже, пожалуй, не имеет смысла. Все приличия отброшены, и намерения теперь озвучиваются открыто», — заявил Лавров на совещании с руководителями служб безопасности и разведывательных агентств стран СНГ.

Эти комментарии прозвучали после того, как адмирал Роб Бауэр из НАТО высказал мнение о том, что в случае военного конфликта альянс должен будет первым нанести точечные удары по российским объектам, чтобы нейтрализовать пусковые установки и предотвратить возможные атаки на европейские страны.

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