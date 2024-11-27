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России нужно действовать с максимальной осторожностью до января 2025 года, так как администрация 47-го президента США Дональда Трампа может проявить инициативу в прекращении конфликта. Об этом заявил подполковник запаса, председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов. По его словам, важно не допустить развития конфликта на Украине до Третьей мировой войны.
«Мы должны действовать в рамках тех коридоров, которые у нас есть, не поддаваясь на попытки провокаций. Главное — избежать провала, не допустить перехода конфликта в мировую войну», — отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.Шкурлатов подчеркнул, что разрешение администрации президента США Джо Байдена разрешить Киеву бить западным дальнобойным оружием вглубь России — новый виток эскалации. Россия, по его мнению, готова решительно отвечать на такие угрозы, но не оставляет попыток деэскалации и мирного разрешения конфликта.
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