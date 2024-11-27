Подполковник Шкурлатов: России нужно действовать осторожно до января 2025 года

России нужно действовать с максимальной осторожностью до января 2025 года, так как администрация 47-го президента США Дональда Трампа может проявить инициативу в прекращении конфликта. Об этом заявил подполковник запаса, председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов. По его словам, важно не допустить развития конфликта на Украине до Третьей мировой войны.