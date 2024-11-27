В МИД РФ заявили, что США скоро станут полноценными участниками украинского конфликта

Сергей Рябков (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что западные государства должны понять близость момента, когда не будет альтернативы признанию США и НАТО полноценными участниками конфликта с Россией. Об этом информирует RT.
По словам дипломата, Запад находится в опасном заблуждении, полагая, что способен одержать стратегическую победу над Россией.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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«Ядерная держава не может быть побеждена. У нас есть инструменты для того, чтобы ответить на эту раскручиваемую спираль конфронтации военными средствами», — цитирует Рябкова RT.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова