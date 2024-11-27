Захарова заявила о готовности России обменять 630 военных с Киевом

Ежегодно в России 9 декабря отмечается День Героев Отечества. «Радио 1» начинает цикл публикаций о подвигах Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, кавалеров ордена Святого Георгия и граждан, награжденных тремя и более орденами Мужества, в том числе награжденных посмертно. Наш первый рассказ о прапорщике Евгении Фадине из Балашихи, который ценой собственной жизни спас сослуживцев и сохранил комплект БПЛА. К званию Героя РФ был представлен посмертно.