Захарова заявила о готовности России обменять 630 военных с Киевом

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Российская сторона готова провести очередной обмен военнопленными с киевским режимом в формате 630x630, а также подготовить последующие обмены. Об этом в рамках брифинга заявила дипломат Мария Захарова.
«Мы заинтересованы в конструктивном диалоге, нацелены на скорейшее возвращение пленных домой и готовы уже сейчас провести обмен 630 военнослужащими и одновременно начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов», — произнесла представитель внешнеполитического ведомства РФ.В начале ноября между Россией и Украиной произошел обмен телами в Гомеле в формате 37 на 563. России передали 37 тел Украине — 563.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина.
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