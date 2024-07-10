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«Сыграет любую роль»: Рогов раскрыл, почему Зеленский заговорил о переговорах

Военэксперт Рогов: Зеленский хочет править государством и уничтожать население
10 июля 2024, 11:46

Украинский писатель Сергей Майдуков в одной из своих статей заявил, что Зеленский склоняется к мирным переговорам. По словам писателя, Зеленский не сталкивался с более жёстким решением за всё время на посту главы государства.
Однако член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» заявил, что такое заявление провокационно и вполне логично.

«Причина такого заявления проста: Зеленский чувствует, что пахнет жареным, что он проигрывает на поле боя все сильнее. Ему нужна какая-то передышка и ротация для того, чтобы набрать вооружение и получить поддержку от Запада, и тем самым удержаться у власти. Зеленский — это не человек, которому нужен мир, ему нужна война, потому что только в условиях войны он может удерживаться у власти и списывать на боевые действия весь тот беспредел, который он творит на постукраинском пространстве», — сказал эксперт.



Он добавил, что подобная имитация мира и готовности к переговорам — это всего лишь актерская игра, которая позволяет продлить его правление.

«Задача Зеленского — согнать население с территорий и уничтожить это население в процессе боевых действий, но когда он понимает, что может потерять власть, он ищет способ как-то удержаться. Имитация поиска мира и готовности к переговорам — это и есть действия Зеленского. Нельзя забывать, что он актер и может сыграть любую роль, которая будет нужна для того, чтобы дальше зарабатывать на смертях людей», — поделился Рогов.

По его словам, продолжение войны, несмотря на «недостижимость» вступления в НАТО, является путем к достижению единственной цели — править как можно дольше, а запрет выборов под предлогом ведения боевых действий это еще раз подтверждает.

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Российские бойцы вступили в бой со штурмовиками элитной бригады ВСУ «Ярость»
10 июля 2024, 11:52

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бойцы группировки «Север» вступили в бой с элитной украинской бригадой «Ярость» («Лють» - украинское название). Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.
«Подразделениями группировки поражена живая сила и техника 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады национальной гвардии Украины в районах Волчанска, Циркунов и Липцов», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом бойцы группировки «Север» отразили девять контратак противника из 36-й бригады морской пехоты, 17-й бригады национальной гвардии и штурмовой бригады «Лють» («Ярость» — российское название) МВД Украины.

В бою было ликвидировано порядка 310 боевиков ВСУ, а также уничтожено три автомобиля и три вражеские гаубицы.

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Дудаев указал на разницу между пленными чеченцами и бойцами ВСУ
10 июля 2024, 11:29

Фото: iStock/Diy13

Министр по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев в Чечне опубликовал в своём Telegram-канале видео с пленными украинскими военными и показал разницу между ними и попавшими в плен ВСУ чеченскими бойцами.
Напомним, в июне на YouTube-канале Apostle Dmytro Karpenko появилось интервью с чеченскими бойцами, попавшими в плен ВСУ.

Дудаев заявил, что автор этого канала является «нацистским отродьем» и указал на разницу между пленными чеченцами и украинцами. По его словам, выходцы из республики попали в плен, когда находились «в отключке» из-за ранений, при этом украинские военные сдаются в плен добровольно.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что Россия победит в конфликте на Украине осенью текущего года.

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Появились кадры сдачи в плен бойца ВСУ российским военным
10 июля 2024, 10:51

Фото: iStock/Michele Ursi

Боец ВСУ из 47-й отдельной механизированной бригады сдался в плен военным российской группировки «Центр». Кадры публикует Telegram-канал «Работайте, братья!».
«При себе у солдата была американская винтовка M16 канадского производства, пара гранат и листовка, призывающая к сдаче в плен, которую он нашел в лесополосе. Именно эта листовка побудила его прийти к мысли, что пора заканчивать эту войну и сдаться российским бойцам», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что подобный случай демонстрирует эффективность психологической работы и тактической подготовки российских бойцов. Военный ВСУ начинают чаще осознавать бессмысленность сопротивления и сдаются в плен, чтобы остаться в живых.

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Подполье: ВС РФ уничтожили более ста солдат ВСУ в Николаевской области
10 июля 2024, 10:13

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

В результате удара по Николаевской области Вооружённые силы РФ уничтожили более ста военнослужащих ВСУ
В результате удара по местам дислокации вооружённых сил Украины в Николаевской области было ликвидировано более сотни человек, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Военные заняли все дома в Снигиревке, владельцы которых были вынуждены покинуть свои жилища из-за войны. Кроме того, в сентябре 2023 года нацисты расстреляли здесь мирных жителей. По состоянию на 8:00 10 июля разбор завалов ещё продолжался, но уже известно, что более сотни человек погибли. Остальных пострадавших на «скорых» развозят по окрестностям», — рассказал Лебедев.

Он добавил, что больница в Снигиревке не может вместить всех пострадавших, поэтому там стараются стабилизировать состояние офицерского состава.

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ВС РФ ворвались в центр Нью-Йорка, ВСУ используют рои дронов под Харьковом: Последние новости СВО
Подполье: ВС РФ ударили по терминалу в Запорожье, где хранится техника ВСУ
10 июля 2024, 09:27

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Армия России прорвалась в центр Нью-Йорка, штурмует Часов Яр и отбивает контратаки ВСУ в Харьковской области.
Последние новости с полей спецоперации на утро 10.07.2024 приводит редакция «Радио 1».

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о мощном ударе ВС РФ по селу Беленькое в Запорожской области, которое временно находится под контролем Киева.

«В Запорожской области по селу Беленькое был нанесен удар в районе перегрузочного терминала Нибулон, где хранится военная техника. Рядом в колонии №99 производится ремонт военной техники. Впритык к терминалу находятся казарменные помещения внутренних войск», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.

По его словам, после прилёта произошла мощная детонация.

Торецкое направление


Здесь армия России продолжает активно наступать. За минувшие сутки по Нью-Йорку (Новгородскому) было нанесено восемь мощнейших авиаударов, при этом более 10 авиаударов пришлось на сам Торецк, таким образом ВС РФ готовятся к дальнейшим штурмовым действиям.

По данным украинского аналитического ресурса DS, российские бойцы ворвались в центр Нью-Йорка (Новгородского) и расширили зону контроля в районе Петровской горы. Кроме того, российские военные прорывают оборону ВСУ и продвигаются от Горловки к Торецку, а также в Кирове, Южном и Дружбе.

Донецкое направление


ВСУ пытаются удержать свои позиции на окраинах Константиновки, однако события разворачиваются не в их пользу. По информации Telegram-канала «WarGonzo», ВС РФ добились тактических успехов в Красногоровке. А вот в районе Карловки продолжаются тяжёлые бои по всему участку. Российские бойцы пока не могут взять населенный пункт в полуокружение и штурмуют село практически по одному направлению.

Тем временем в районе Новоселовки Первой ВСУ рискуют оказаться в окружении. Здесь российские войска сжимают клещи вокруг населённого пункта. По поступающей с утра 10 июля информации, наши войска ведут активные бои уже в центре села.

Кроме того, по последним данным, участок ключевой трассы снабжения украинской группировки ВСУ в Константиновке попал под огневой контроль российских сил.

Харьковское направление


Здесь на протяжении суток ВСУ пытались контратаковать российские позиции на занятых ранее позициях и под российским огнем возводили насыпи через реку Волчья. В Волчанске продолжаются тяжелые бои за многоэтажную застройку. Тем временем севернее Липцов противник использует «рой дронов», выигрывая время на перегруппировку и стягивание дополнительных резервов для дальнейших контратак.

Часовоярское направление


Российские войска продолжают штурмовать восточную часть Часов Яра. Также ведутся бои в прилегающих лесах и на флангах города. ВС РФ решают задачу по полному выходу и закреплению на рубеже водоканала Северский Донец – Донбасс.

Покровское направление


После взятия Яснобородовки, о котором накануне сообщили в Минобороны РФ, армия России сможет выйти с севера к Карловскому водохранилищу и сильнее давить на саму Карловку, куда ВСУ активно стягивают подкрепление для удержания обороны.

Зеленский хочет бомбить Крым


Тем временем Владимир Зеленский, который сейчас находится в Вашингтоне, призывает нарастить возможности ВСУ по ударам в Крыму.

«Мы можем значительно ограничить действия России на юге Украины и вытеснить оттуда оккупанта, если американское руководство поможет нам с необходимыми возможностями для нанесения глубоких ударов по российским военным и логистике в нашем Крыму», – заявил Зеленский.

Также он призвал США снять ограничения на удары по территории РФ, чтобы Украина могла бомбить российские аэродромы.

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Подполье: ВС России ударили по терминалу в Запорожье, где хранится техника ВСУ
10 июля 2024, 09:20

Фото: iStock/zim286

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ нанесли удар в подконтрольном Киеву районе Запорожской области в районе перегрузочного терминала, где хранится военная техника ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что российские силы ударили в районе перегрузочного терминала «Нибулон», где хранится вражеская военная техника. По словам Лебедева, рядом в колонии №99 производится ее ремонт.

Лебедев подчеркнул, что известно о мощной детонации после прилета.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Зеленский призвал Запад передать Украине более ста истребителей F-16
Зеленский заявил, что Украине нужно получить от Запада 128 истребителей F-16
10 июля 2024, 09:03

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Западных поставок истребителей F-16 производства США на Украину будет недостаточно, поэтому стране необходимо более сотни таких машин. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на саммите НАТО в Вашингтоне, пишет РИА Новости.
По словам Зеленского, проблема с истребителями F-16 заключается в их количестве и сроках поставки. В настоящее время у Киева есть решение о 10-20 машинах, однако даже если у киевского режима их будет 50, «то это ничто», добавил предводитель киевского режима.

Примечательно, что Зеленский потребовал 128 истребителей, что, по его мнению, равно тому числу, которое есть у украинских союзников.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие Североатлантического Альянса в ядерной сфере.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#истребитель f-16
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Стало известно, сколько зарабатывают иностранные наёмники в рядах ВСУ
Семья погибшего на Украине колумбийского наёмника просит доставить тело домой
10 июля 2024, 08:33

Фото: iStock/YakubovAlim

Семья погибшего на Украине наёмника из Колумбии просит власти помочь доставить его тело домой, об этом сообщает LaFM.
«Родственники обратились к национальному правительству за поддержкой, чтобы начать процесс репатриации тела для христианского захоронения на родине», — написал автор статьи.

Отмечается, что 27-летний погибший являлся профессиональным военным из колумбийского города Монтерия. Около года назад он вместе с двоюродным братом отправился на Украину, чтобы заработать денег.

В издании также отметили, что в месяц погибший зарабатывал порядка 3,7 тысяч американских долларов.

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#сво
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#наём
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В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после атаки украинских БПЛА
МЧС: пожар на нефтебазе в Волгоградской области после атаки БПЛА ликвидировали
10 июля 2024, 08:16

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области, который начался после атаки беспилотника в ночь на 9 июля, потушили спустя сутки. Об этом говорится на сайте регионального МЧС.
Уточняется, что огонь ликвидировали в 3:40 мск. Пострадавших в результате пожара нет, добавили в ведомстве.

Во вторник, 9 июля, в результате падения обломков украинского дрона в регионе загорелись подстанция в городе Фролово и нефтебаза в городе Калач-на-Дону. Согласно информации Telegram-канала Mash, нефтебазу атаковали как минимум 5 БПЛА. Горели несколько емкостей с бензином.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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