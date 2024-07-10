«Сыграет любую роль»: Рогов раскрыл, почему Зеленский заговорил о переговорах

Украинский писатель Сергей Майдуков в одной из своих статей заявил, что Зеленский склоняется к мирным переговорам. По словам писателя, Зеленский не сталкивался с более жёстким решением за всё время на посту главы государства.
Однако член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» заявил, что такое заявление провокационно и вполне логично.
Он добавил, что подобная имитация мира и готовности к переговорам — это всего лишь актерская игра, которая позволяет продлить его правление.
По его словам, продолжение войны, несмотря на «недостижимость» вступления в НАТО, является путем к достижению единственной цели — править как можно дольше, а запрет выборов под предлогом ведения боевых действий это еще раз подтверждает.
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«Причина такого заявления проста: Зеленский чувствует, что пахнет жареным, что он проигрывает на поле боя все сильнее. Ему нужна какая-то передышка и ротация для того, чтобы набрать вооружение и получить поддержку от Запада, и тем самым удержаться у власти. Зеленский — это не человек, которому нужен мир, ему нужна война, потому что только в условиях войны он может удерживаться у власти и списывать на боевые действия весь тот беспредел, который он творит на постукраинском пространстве», — сказал эксперт.
Он добавил, что подобная имитация мира и готовности к переговорам — это всего лишь актерская игра, которая позволяет продлить его правление.
«Задача Зеленского — согнать население с территорий и уничтожить это население в процессе боевых действий, но когда он понимает, что может потерять власть, он ищет способ как-то удержаться. Имитация поиска мира и готовности к переговорам — это и есть действия Зеленского. Нельзя забывать, что он актер и может сыграть любую роль, которая будет нужна для того, чтобы дальше зарабатывать на смертях людей», — поделился Рогов.
По его словам, продолжение войны, несмотря на «недостижимость» вступления в НАТО, является путем к достижению единственной цели — править как можно дольше, а запрет выборов под предлогом ведения боевых действий это еще раз подтверждает.
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Анастасия Бондарева