Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Армия России прорвалась в центр Нью-Йорка, штурмует Часов Яр и отбивает контратаки ВСУ в Харьковской области.
Последние новости с полей спецоперации на утро 10.07.2024 приводит редакция «Радио 1».
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о мощном ударе ВС РФ по селу Беленькое в Запорожской области, которое временно находится под контролем Киева.
По его словам, после прилёта произошла мощная детонация.
Здесь армия России продолжает активно наступать. За минувшие сутки по Нью-Йорку (Новгородскому) было нанесено восемь мощнейших авиаударов, при этом более 10 авиаударов пришлось на сам Торецк, таким образом ВС РФ готовятся к дальнейшим штурмовым действиям.
По данным украинского аналитического ресурса DS, российские бойцы ворвались в центр Нью-Йорка (Новгородского) и расширили зону контроля в районе Петровской горы. Кроме того, российские военные прорывают оборону ВСУ и продвигаются от Горловки к Торецку, а также в Кирове, Южном и Дружбе.
ВСУ пытаются удержать свои позиции на окраинах Константиновки, однако события разворачиваются не в их пользу. По информации Telegram-канала «WarGonzo», ВС РФ добились тактических успехов в Красногоровке. А вот в районе Карловки продолжаются тяжёлые бои по всему участку. Российские бойцы пока не могут взять населенный пункт в полуокружение и штурмуют село практически по одному направлению.
Тем временем в районе Новоселовки Первой ВСУ рискуют оказаться в окружении. Здесь российские войска сжимают клещи вокруг населённого пункта. По поступающей с утра 10 июля информации, наши войска ведут активные бои уже в центре села.
Кроме того, по последним данным, участок ключевой трассы снабжения украинской группировки ВСУ в Константиновке попал под огневой контроль российских сил.
Здесь на протяжении суток ВСУ пытались контратаковать российские позиции на занятых ранее позициях и под российским огнем возводили насыпи через реку Волчья. В Волчанске продолжаются тяжелые бои за многоэтажную застройку. Тем временем севернее Липцов противник использует «рой дронов», выигрывая время на перегруппировку и стягивание дополнительных резервов для дальнейших контратак.
Российские войска продолжают штурмовать восточную часть Часов Яра. Также ведутся бои в прилегающих лесах и на флангах города. ВС РФ решают задачу по полному выходу и закреплению на рубеже водоканала Северский Донец – Донбасс.
После взятия Яснобородовки, о котором накануне сообщили в Минобороны РФ, армия России сможет выйти с севера к Карловскому водохранилищу и сильнее давить на саму Карловку, куда ВСУ активно стягивают подкрепление для удержания обороны.
Тем временем Владимир Зеленский, который сейчас находится в Вашингтоне, призывает нарастить возможности ВСУ по ударам в Крыму.
Также он призвал США снять ограничения на удары по территории РФ, чтобы Украина могла бомбить российские аэродромы.
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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о мощном ударе ВС РФ по селу Беленькое в Запорожской области, которое временно находится под контролем Киева.
«В Запорожской области по селу Беленькое был нанесен удар в районе перегрузочного терминала Нибулон, где хранится военная техника. Рядом в колонии №99 производится ремонт военной техники. Впритык к терминалу находятся казарменные помещения внутренних войск», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.
По его словам, после прилёта произошла мощная детонация.
Торецкое направление
Здесь армия России продолжает активно наступать. За минувшие сутки по Нью-Йорку (Новгородскому) было нанесено восемь мощнейших авиаударов, при этом более 10 авиаударов пришлось на сам Торецк, таким образом ВС РФ готовятся к дальнейшим штурмовым действиям.
По данным украинского аналитического ресурса DS, российские бойцы ворвались в центр Нью-Йорка (Новгородского) и расширили зону контроля в районе Петровской горы. Кроме того, российские военные прорывают оборону ВСУ и продвигаются от Горловки к Торецку, а также в Кирове, Южном и Дружбе.
Донецкое направление
ВСУ пытаются удержать свои позиции на окраинах Константиновки, однако события разворачиваются не в их пользу. По информации Telegram-канала «WarGonzo», ВС РФ добились тактических успехов в Красногоровке. А вот в районе Карловки продолжаются тяжёлые бои по всему участку. Российские бойцы пока не могут взять населенный пункт в полуокружение и штурмуют село практически по одному направлению.
Тем временем в районе Новоселовки Первой ВСУ рискуют оказаться в окружении. Здесь российские войска сжимают клещи вокруг населённого пункта. По поступающей с утра 10 июля информации, наши войска ведут активные бои уже в центре села.
Кроме того, по последним данным, участок ключевой трассы снабжения украинской группировки ВСУ в Константиновке попал под огневой контроль российских сил.
Харьковское направление
Здесь на протяжении суток ВСУ пытались контратаковать российские позиции на занятых ранее позициях и под российским огнем возводили насыпи через реку Волчья. В Волчанске продолжаются тяжелые бои за многоэтажную застройку. Тем временем севернее Липцов противник использует «рой дронов», выигрывая время на перегруппировку и стягивание дополнительных резервов для дальнейших контратак.
Часовоярское направление
Российские войска продолжают штурмовать восточную часть Часов Яра. Также ведутся бои в прилегающих лесах и на флангах города. ВС РФ решают задачу по полному выходу и закреплению на рубеже водоканала Северский Донец – Донбасс.
Покровское направление
После взятия Яснобородовки, о котором накануне сообщили в Минобороны РФ, армия России сможет выйти с севера к Карловскому водохранилищу и сильнее давить на саму Карловку, куда ВСУ активно стягивают подкрепление для удержания обороны.
Зеленский хочет бомбить Крым
Тем временем Владимир Зеленский, который сейчас находится в Вашингтоне, призывает нарастить возможности ВСУ по ударам в Крыму.
«Мы можем значительно ограничить действия России на юге Украины и вытеснить оттуда оккупанта, если американское руководство поможет нам с необходимыми возможностями для нанесения глубоких ударов по российским военным и логистике в нашем Крыму», – заявил Зеленский.
Также он призвал США снять ограничения на удары по территории РФ, чтобы Украина могла бомбить российские аэродромы.
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Элина Позднякова