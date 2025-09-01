В Германии отказались комментировать экстрадицию украинца по делу о СП
Генеральная прокуратура Германии 1 сентября отказалась давать комментарии относительно возможной экстрадиции из Италии украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопровода «Северный поток», сообщают «Известия».
Пресс-секретарь генерального прокурора Инес Петерсон отметила, что вопросы экстрадиции и взаимной правовой помощи не подлежат обсуждениюю. Она добавила, что в связи с продолжающимся расследованием никакой дополнительной информации, помимо официального пресс-релиза, предоставлено не будет.
Кузнецов был задержан 21 августа сотрудниками итальянской полиции по ордеру ФРГ. По данным следствия, именно он мог возглавлять группу, которая в сентябре 2022 года вышла на яхте Andromeda из порта Вик на острове Рюген и установила на трубопроводах не менее четырёх взрывных устройств. Если его вина будет доказана, украинцу грозит до 15 лет лишения свободы в Германии.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявлял, что итоги расследования способны повлечь за собой политические последствия. Он уточнял, что власти уже инициировали меры преследования подозреваемых, а судебное разбирательство будет проходить в Германии.
Напомним, утечки на «Северных потоках» были обнаружены в сентябре 2022 года. Тогда, по данным шведских сейсмологов, в районе повреждений зафиксировали два подводных взрыва, а позже на месте аварии нашли следы взрывчатки. Россия продолжает настаивать на международном расследовании инцидента.
