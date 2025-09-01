В Германии отказались комментировать экстрадицию украинца по делу о СП

01 сентября 2025, 17:14

Генпрокуратура ФРГ заявила, что не раскрывает данные по взаимной правовой помощи

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Генеральная прокуратура Германии 1 сентября отказалась давать комментарии относительно возможной экстрадиции из Италии украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопровода «Северный поток», сообщают «Известия».