США «дружественным огнём» сбили свой собственный истребитель над Красным морем

Фото: iStock/Андрей Глущенко
Истребитель F/A-18 ВМС США был сбит над Красным морем в результате ошибки экипажа крейсера USS Gettysburg, входящего в авианосную ударную группу USS Harry S. Truman.
Крейсер по ошибке открыл огонь, когда истребитель взлетал с палубы авианосца, сообщает Центральное командование Вооружённых сил США. Оба пилота катапультировались, уточняет заявление ведомства ТАСС.
В результате жертв нет, хотя один из пилотов получил лёгкие травмы.
Стоит отметить, что инцидент «дружественного огня» произошёл во время авиаударов по объектам хуситов. «Радио 1» передавало в ночь с 21 на 22 декабря, что в столице Йемена Сане прогремели мощнейшие взрывы после атаки США и Британии.
Ранее стало известно, что виновник теракта в Магдебурге с десятками жертв раскрыл свой мотив.
Читайте также:
В Питере мигрант задушил возлюбленную, сунул труп в чемодан и оставил в подвале на долгие дни
Два поезда столкнулись на ЗабЖД, десятки вагонов сошли с рельсов
В билетах на поезда украинской компании русский язык заменили английским
В результате жертв нет, хотя один из пилотов получил лёгкие травмы.
Стоит отметить, что инцидент «дружественного огня» произошёл во время авиаударов по объектам хуситов. «Радио 1» передавало в ночь с 21 на 22 декабря, что в столице Йемена Сане прогремели мощнейшие взрывы после атаки США и Британии.
Ранее стало известно, что виновник теракта в Магдебурге с десятками жертв раскрыл свой мотив.
Читайте также:
В Питере мигрант задушил возлюбленную, сунул труп в чемодан и оставил в подвале на долгие дни
Два поезда столкнулись на ЗабЖД, десятки вагонов сошли с рельсов
В билетах на поезда украинской компании русский язык заменили английским
Мария Моисеева