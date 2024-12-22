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США «дружественным огнём» сбили свой собственный истребитель над Красным морем

Крейсер ВМС США ошибся и сбил истребитель F/A-18 над Красным морем
Фото: iStock/Андрей Глущенко

Фото: iStock/Андрей Глущенко

Истребитель F/A-18 ВМС США был сбит над Красным морем в результате ошибки экипажа крейсера USS Gettysburg, входящего в авианосную ударную группу USS Harry S. Truman.
Крейсер по ошибке открыл огонь, когда истребитель взлетал с палубы авианосца, сообщает Центральное командование Вооружённых сил США. Оба пилота катапультировались, уточняет заявление ведомства ТАСС.

В результате жертв нет, хотя один из пилотов получил лёгкие травмы.



Стоит отметить, что инцидент «дружественного огня» произошёл во время авиаударов по объектам хуситов. «Радио 1» передавало в ночь с 21 на 22 декабря, что в столице Йемена Сане прогремели мощнейшие взрывы после атаки США и Британии.

Ранее стало известно, что виновник теракта в Магдебурге с десятками жертв раскрыл свой мотив.

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Два поезда столкнулись на ЗабЖД, десятки вагонов сошли с рельсов

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#авиация
#пилот
Два поезда столкнулись на ЗабЖД, десятки вагонов сошли с рельсов
На ЗабЖД столкнулись два грузовых поезда, 42 вагона сошли с рельсов
22 декабря 2024, 06:23

Фото: telegram-канал Восточно-сибирской транспортной прокуратуры

На 6 623-м километре Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) произошло столкновение двух грузовых поездов, в результате чего 42 вагона сошли с рельсов.
Инцидент случился 22 декабря около 07:30 по местному времени (01:30 мск) на перегоне Бушулей — Жирекен, сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

У первого состава сошло 35 вагонов, у второго — 7, загруженных углём. На место аварии направлен восстановительный поезд. Экологическая угроза отсутствует, и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Движение на этом участке полностью заблокировано в обоих направлениях, причины происшествия уточняются. Для выяснения обстоятельств к месту происшествия выехали сотрудники Могочинской транспортной прокуратуры и следственно-оперативная группа.

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

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Пропавший Ан-2 нашли на Камчатке
SHOT: пропавший на Камчатке Ан-2 нашли, все люди на борту живы
22 декабря 2024, 05:32

Фото: iStock/rparys

На Камчатке завершены поиски пропавшего самолёта Ан-2. Воздушное судно, которое исчезло с радаров три дня назад, обнаружено спасателями.
По данным Telegram-канала SHOT, все три человека, находившиеся на борту — командир Андрей Гордеев, второй пилот Евгений Митасов и пассажир, — живы. Ан-2 перевозил около 800 кг груза, включая продукты питания и запчасти.

Самолёт, построенный в 1988 году, ранее эксплуатировался в Орловской области, а с 2017 года находился в компании «Лайт Эйр», позже переданной ООО «Фаеравиа». Ан-2 направлялся из села Мильково в село Оссора с конечной точкой на посадочной площадке Аметистовое.

Поиски велись в сложных погодных условиях. 19 декабря воздушную часть операции пришлось прекратить из-за сильного снегопада и низкой облачности. Спасатели на снегоходах продолжили движение к предполагаемому месту крушения, что и позволило успешно завершить операцию.

В поисках участвовали два вертолёта Ми-8 и наземная группа из шести сотрудников МЧС.

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В Питере мигрант задушил возлюбленную, сунул труп в чемодан и оставил в подвале на долгие дни
«Фонтанка»: тело задушенной мигрантки в Петербурге нашли в чемодане в подвале дома
22 декабря 2024, 03:20

Фото: iStock/rparys

В Санкт-Петербурге обнаружено тело 30-летней женщины, задушенной и спрятанной в чемодан своим возлюбленным. Ужасная находка была сделана в подвале дома на улице Ольги Берггольц спустя 12 дней после убийства. Пресс-служба ГСУ СК по Петербургу выложила видео подвала, где покоилось тело.
К месту преступления оперативников привели данные, полученные от коллег из Узбекистана, передает «Фонтанка.ру».

«Сотрудники органов внутренних дел побеседовали с (на тот момент предполагаемым преступником) Аббосом и добились от него признания», — уточняет издание.
История началась с возвращения в Узбекистан 24-летнего Аббоса, гражданина этой республики. Он жил в Петербурге вместе со своей 30-летней возлюбленной, которая была родом из Средней Азии, но на родину мужчина прибыл один. Родственники девушки забеспокоились, когда она перестала выходить на связь, и обратились в милицию.

В ходе допроса Аббос признался, что в результате ссоры 9 декабря задушил свою сожительницу, положил тело в чемодан и оставил его в подвале. После этого, 10 декабря, он покинул Россию.

Сотрудники милиции Узбекистана немедленно связались с коллегами в Санкт-Петербурге, указав точное место — подвал с трупом. 21 декабря чемодан с телом был найден.

Уголовное дело передадут в Узбекистан, где подозреваемого будут судить за убийство.

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#сотрудники
#смерть
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​Виновник теракта в Магдебурге с десятками жертв раскрыл свой мотив
Spiegel: магдебургский террорист атаковал ярмарку из-за отношения к саудовцам в ФРГ
22 декабря 2024, 02:27

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Нападение на рождественскую ярмарку в Магдебурге, где машина на полной скорости врезалась в толпу, объяснено недовольством террориста по обращению с беженцами из Саудовской Аравии в ФРГ.
Как сообщил старший прокурор Хорст Хопенс в интервью Spiegel, подозреваемый выразил своё разочарование отношением властей к выходцам из Саудовской Аравии. В этом, скорее всего, заключается главный мотив недавнего теракта.

20 декабря в немецком Магдебурге, федеральная земля Саксония-Анхальт, автомобиль на большой скорости въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки. Пострадало огромное количество людей и полиция заключила, что это был целенаправленный теракт.

Известно, что виноватого мужчину зовут Талеб А., он родом из города Эль-Хуфуф в Саудовской Аравии. В Германию он приехал в марте 2006 года, а статус беженца получил в 2016 году. Подозреваемый является специалистом в области психиатрии и психотерапии. Ему 50 лет.

Подробнее о теракте в Магдебурге читайте в материале «Радио 1».

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#германия
#теракт
#терроризм
#атака
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На Ставрополье мужчина уснул со включённым обогревателем — и погиб ​
МЧС: мужчина погиб на Ставрополье из-за пожара от опрокинутого обогревателя
22 декабря 2024, 01:15

Фото: telegram-канал МЧС России

На Ставрополье случился пожар из-за неисправности обогревателя и неосторожности жителя. В садовом товариществе «Железнодорожный» задымился жилой дом, где находился мужчина. Спасти хозяина дома не удалось.
По предварительным данным, он уснул со включённым обогревателем, который опрокинулся на деревянный пол. Возгорание успело самоликвидироваться до прибытия пожарных, однако мужчина погиб.

Фото: telegram-канал МЧС России

МЧС России напомнило о важности соблюдения правил безопасности при использовании электрических приборов.

Ведомство рекомендует не оставлять включённые обогреватели без присмотра. Их следует устанавливать вдали от занавесок и мебели, всегда использовать только сертифицированное оборудование и не перегружать электросеть.

Также специалисты советуют устанавливать пожарные извещатели для своевременного обнаружения возгораний.

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#мужчина
#происшествия
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В столице Йемена Сане прогремели мощные взрывы
SHOT: в столице Йемена Сане прогремели мощнейшие взрывы после атаки США и Британии
22 декабря 2024, 00:32

Фото: iStock/FelixRenaud

В столице Йемена Сане прогремели мощные взрывы. Авиаудары по 3,5-миллионному городу наносят силы коалиции США и Великобритании.
Как заявили в Пентагоне, целью атак стали ракетный склад и командный центр хуситов. Точное число погибших и пострадавших пока остаётся неизвестным.

«Силы США нанесли точечные удары по складу ракет и командно-операционному центру, использовавшимся поддерживаемыми Ираном хуситами на подконтрольной им территории Саны», — официально подтвердило свои действия Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X.
Кадры взрывов в Сане выложили в Telegram-канале SHOT.



Инцидент произошёл вскоре после того, как йеменские хуситы нанесли ракетный удар по Тель-Авиву ранним утром 21 декабря. «Радио 1» передавало, что израильская система ПВО «Железный купол» не смогла перехватить баллистическую ракету, которая упала на детскую площадку в центре города.

По данным ЦАХАЛ, при атаке в Тель-Авиве на тот момент пострадали 15 человек, большинство из которых получили лёгкие ранения от осколков стёкол.

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#йемен
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В Москве спорткар ​столкнулся с Renault рядом с местом ДТП Ефремова
SHOT: на Садовом кольце в Москве белый Porsche попал в ДТП
21 декабря 2024, 23:44

Фото: istockphoto/Bilanol

На Садовом кольце в Москве произошло жёсткое ДТП с участием белоснежного Porsche и Renault.
По информации SHOT, авария случилась на Смоленской площади, всего в 15 метрах от места смертельной аварии, которую устроил актёр Михаил Ефремов в 2020 году. Тогда его Jeep Grand Cherokee врезался в автомобиль «ВАЗ», что привело к трагическим последствиям.

В ДТП белый Porsche получил серьёзные повреждения: левая сторона машины сильно помята. Удар был достаточно сильным, но, по предварительным данным, пострадавших нет. Водитель и пассажир спортивного автомобиля оставались на месте аварии в ожидании эвакуатора.

Обстоятельства происшествия выясняются. Инцидент вновь привлёк внимание к опасной обстановке на дорогах столицы.

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#инцидент
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Пенсионерка подорвала банкомат в Петербурге по наводке мошенников
SHOT: в Санкт-Петербурге задержали пенсионерку за взрыв в отделении «Сбера»
21 декабря 2024, 23:07

Фото: telegram-канал Пресс-сек Красногвардейского

В Санкт-Петербурге задержана пожилая женщина, подозреваемая в поджоге и взрыве банкомата на Среднеохтинском проспекте.
Как сообщают в Telegram-канале SHOT, 67-летнюю пенсионерку задержали вечером 21 декабря в её квартире, расположенной неподалёку от места происшествия.

Следствие установило, что женщина использовала газ и легковоспламеняющуюся жидкость. Она залила горючую смесь в банкомат, после чего подожгла его спичками. Происходящее пенсионерка снимала на телефон. Предположительно, чтобы отчитаться перед злоумышленниками.



По данным SHOT, её обманули украинские мошенники, которые убедили пенсионерку совершить преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме. К счастью, взрыв не привел к жертвам. Сейчас правоохранительные органы продолжают расследование, выясняя все обстоятельства случившегося.

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#мошенники
#уголовное газ
#пенсионерка
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ДТП с микроавтобусом и легковушкой произошло в ЛНР, есть погибшие и пострадавшие
Пасечник: при столкновении микроавтобуса и легковушки пострадали девять человек
21 декабря 2024, 22:52

Фото: istockphoto/conejota

Семь человек погибли и девять пострадали в результате столкновения легковушки и микроавтобуса в Антрацитовском районе Луганской народной республики, проинформировал глава региона Леонид Пасечник. Инцидент произошел на автодороге Ровеньки — Дьяково. Уточняется, что среди пострадавших один ребенок.
Пасечник соболезнует родственникам и близким жертв аварии.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, ситуацию держу на личном контроле», — сказано в публикации в Telegram-канале.
Известно, что рейсовый микроавтобус следовал из Ростова в населенный пункт Красный Луч. У девятерых пострадавших травмы различной степени тяжести.

Перед этим стало известно, что в Тобольске тюменского региона дети и взрослые отравились парами хлора на базе отдыха.

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