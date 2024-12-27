США скоро объявят о новом пакете помощи Украине, включающем средства ПВО

Фото: iStock/lucky-photographer
США в ближайшие дни передадут Украине новую военную помощь, которая будет включать средства ПВО. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе специального брифинга.
Он подчеркнул, что в течение нескольких дней одобренный президентом США Джо Байденом пакет военной помощи поступит на Украину. Новый транш помощи будет включать в себя системы противовоздушной обороны для отражения атак и ведения боевых действий в Курской области.
Остальной состав пакета военной помощи Кирби называть отказался.
Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в конфликт с Россией.
Читайте также:
Стало известно, кто больше всех пострадает по итогам конфликта на Украине
Трамп требует у Европы увеличить поддержку Украины из-за сокращения помощи США
Институт государственного управления Куинси призвал США к перемирию на Украине
Остальной состав пакета военной помощи Кирби называть отказался.
Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в конфликт с Россией.
Читайте также:
Стало известно, кто больше всех пострадает по итогам конфликта на Украине
Трамп требует у Европы увеличить поддержку Украины из-за сокращения помощи США
Институт государственного управления Куинси призвал США к перемирию на Украине
Анастасия Чинкова