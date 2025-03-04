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Российский дипломат Мария Захарова удивлена, что глава израильского МИДа Гидеон Саар не в курсе восхваления Киевом нацистского пособника Степана Бандеры. Об этом она написала в личном Telegram-канале.
«То есть, как? Чем же тогда занято посольство Израиля в Киеве? Да и в Москве тоже. Они, получается, ни разу в столицу не докладывали о фактах?» — задалась вопросом официальный представитель МИД РФ.Перед этим Саар заявлял, что ему не докладывали о национальном восхвалении Бандеры на Украине. Он пообещал проверить эти данные и выступить с осуждением при необходимости.
На фоне появления неонацистов на Украине Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации республики.
Ранее сообщалось, как боец ВС РФ один сдерживал ВСУ в ЛНР в течение практически трех месяцев.
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Никита Кротов