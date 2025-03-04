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«То есть как?»: Захарову удивило незнание главы МИД Израиля о восхвалении Бандеры Киевом

Захарова удивилась, что в Израиле не в курсе восхваления Бандеры Киевом
Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Российский дипломат Мария Захарова удивлена, что глава израильского МИДа Гидеон Саар не в курсе восхваления Киевом нацистского пособника Степана Бандеры. Об этом она написала в личном Telegram-канале.
«То есть, как? Чем же тогда занято посольство Израиля в Киеве? Да и в Москве тоже. Они, получается, ни разу в столицу не докладывали о фактах?» — задалась вопросом официальный представитель МИД РФ.
Перед этим Саар заявлял, что ему не докладывали о национальном восхвалении Бандеры на Украине. Он пообещал проверить эти данные и выступить с осуждением при необходимости.

На фоне появления неонацистов на Украине Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации республики.

Ранее сообщалось, как боец ВС РФ один сдерживал ВСУ в ЛНР в течение практически трех месяцев.

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Названы темы выступления Трампа в Конгрессе
Трамп в Конгрессе будет говорить об Украине и американской мечте
04 марта 2025, 21:57

Фото: istockphoto/rarrarorro

Темами будущего выступления американского президента Дональда Трампа в Конгрессе станут разрешение украинского кризиса и «возрождение американской мечты». Об этом журналистам Fox News рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Он собирается выступить с фантастической речью. Темой является возрождение американской мечты, и возрождение американской мечты уже происходит. Он собирается погрузиться во внешнюю политику. Расскажет о своем намерении прекратить войну на Украине. Расскажет о своем плане вернуть всех заложников из Газы домой», — прокомментировала собеседница.
Она также добавила, что заокеанский лидер скажет про необходимость выделения дополнительных средств, чтобы укрепить защиту границы США.

Ранее сообщалось, какое решение Трампа осудили во Франции.

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Le Figaro: Ле Пен осудила решение Трампа остановить помощь Киеву
04 марта 2025, 21:42

Фото: istockphoto/SimonLukas

Решение президента США Дональда Трампа о прекращении поддержки Киева раскритиковала французский политик Марин Ле Пен. Ее цитирует газета Le Figaro.
«По моему мнению, грубость этого решения стоит осуждения. Это очень жестокий шаг в отношении украинских военных, патриотически защищающих свою страну», — произнесла глава фракции правой партии «Национальное объединение».
США приостановили помощь Украине на фоне скандала в Белом доме во время визита Владимира Зеленского. Перепалка в Овальном кабинете американской администрации произошла в пятницу, 28 февраля. Соответствующее решение властей подтвердили в Пентагоне.

Зеленский уже попытался извиниться за произошедшее.

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Стало известно о разговоре Зеленского со Стармером перед извинением за скандал с Трампом
Sky News: Зеленский говорил со Стармером перед извинением после перепалки в США
04 марта 2025, 21:28

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский говорил по телефону с британским премьером Киром Стармером перед извинением за скандал в Белом доме. Об этом сообщил Sky News, сославшись на официального представителя Стармера.
«По его (представителя британского премьера — прим. ред.) словам, Кир Стармер и Владимир Зеленский сегодня снова говорили по телефону перед тем, как украинский президент заявил, что «пришло время все исправить» в отношениях с США», — говорится в сообщении.
Вместе с тем содержание телефонной беседы неизвестно, добавили журналисты.

Ранее американский миллиардер Илон Маск оценил оправдания Зеленского на фоне скандала в Белом доме.

Перепалка с участием Зеленского и республиканца Дональда Трампа произошла в минувшую пятницу, 28 февраля. После ссоры Трамп прекратил помогать Украине.

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Маск оценил попытку Зеленского оправдаться за перепалку в Белом доме
Маск заявил о важности шагов после слов Зеленского о скандале с Трампом
04 марта 2025, 21:12

Илон Маск (Фото: РИА Новости)

Американский предприниматель Илон Маск оценил попытку Владимира Зеленского оправдаться за скандал с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Об этом он написал в соцсетях.
«Важны действия, а не слова. Посмотрим, какие будут предприняты шаги», — сказано в публикации.
Перед этим Владимир Зеленский выразил сожаление из-за перепалки в здании американской администрации, заявив, что готов к диалогу, чтобы урегулировать украинский кризис, а также к подписанию соглашения по редкоземельным металлам.

Кроме того, о готовности украинской стороны подписать соглашение заявлял премьер Украины Денис Шмыгаль.

Скандал Зеленского и Трампа в Белом доме произошел 28 февраля.

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Кобахидзе заявил, что Украина перешла все границы несерьезности
04 марта 2025, 20:27

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Украинские власти перешли все границы несерьезности, когда лишили мэра Тбилиси и бывшего игрока киевского «Динамо» Каху Каладзе звания мастера спорта Украины международного класса. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на премьера Грузии Ираклия Кобахидзе.
«Не знаю, как можно это всерьез комментировать. Украинские власти в этом случае перешли все границы несерьезности. Но здесь несерьезность - это не главная проблема. Я еще раз хочу напомнить, что власти Украины прямо требовали от Грузии второй фронт. Это делал, например, секретарь Совета безопасности [Алексей Данилов], это делал главный советник президента [Михаил Подоляк]», — сказал он.
По словам исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Мамуки Мдинарадзе, позиция Владимира Зеленского о том, что грузинской стороне следовало бы ввести антироссийские санкции, — аморальная.

Ранее в Госдуме высказались о предложении предпринимателя Илона Маска для Владимира Зеленского.

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