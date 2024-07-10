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Первый день саммита НАТО в Вашингтоне показал агрессивную сущность альянса. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Он подчеркнул, что участники встречи ничего не говорили о мирном урегулировании конфликта на Украине, вновь пропагандируя милитаризм и военную экспансию.
Антонов указал на то, что западные страны продолжают навязывать авторитарные порядки, которые выгодны «золотому миллиарду», и прокладывают дорогу к третьей мировой войне. Они находятся в отчаянии, поскольку осознают, что не могут сломить Россию руками Украины.
По словам посла, Североатлантический альянс такими заявлениями пытается запугать собственный народ, нагнетая «военный психоз» и яро демонизируя Россию.
Дипломат добавил, что такая риторика всё чаще вызывает отторжение у стран Глобального Юга и Востока, которые не отвернулись от России.
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Антонов указал на то, что западные страны продолжают навязывать авторитарные порядки, которые выгодны «золотому миллиарду», и прокладывают дорогу к третьей мировой войне. Они находятся в отчаянии, поскольку осознают, что не могут сломить Россию руками Украины.
По словам посла, Североатлантический альянс такими заявлениями пытается запугать собственный народ, нагнетая «военный психоз» и яро демонизируя Россию.
Дипломат добавил, что такая риторика всё чаще вызывает отторжение у стран Глобального Юга и Востока, которые не отвернулись от России.
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Анастасия Чинкова