Рассекреченный документ: Клинтон заявлял Ельцину об отсутствии угроз от НАТО

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Бывший президент США Билл Клинтон в ходе встречи с экс-президентом России Борисом Ельциным в 1997 году обещал, что НАТО не Москве, однако не хотел ограничивать бывших членов СССР в претензиях на участие в альянсе. Об этом сообщается в документах, рассекреченных Архивом национальной безопасности США.
Клинтон заявлял, что стремиться создать такой Североатлантический альянс, который не будет угрожать России, но позволит США и Канаде присутствовать в Европе и продолжать работать с Москвой. Таким образом он хотел создать свободную Европу и решить накопившиеся проблемы.
Также американский президент указывал на то, что обещание не допустить Россию до членства в НАТО было плохой попыткой при построении новой НАТО, но это было бы также плохо при построении новой России.
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Анастасия Чинкова