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Венгрия на саммите НАТО намерена подтвердить отказ от участия в миссии на Украине

Сийярто: Венгрия подтвердит отказ от участия в миссии на Украине на саммите НАТО
10 июля 2024, 03:00
Фото: iStock/MarinaLitvinova

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Венгрия на саммите НАТО в Вашингтоне подтвердит свой отказ от участия в миссии альянса, направленной на оказание военной помощи Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сопровождающий премьер-министра Виктора Орбана на саммите.
Ожидается, что в ходе встречи будет принято решение об учреждении миссии НАТО по координации военных поставок и подготовке бойцов ВСУ. Сийярто подчеркнул, что позиция Будапешта касаемо участия в этой миссии всем ясна.

Глава МИД отметил, что у страны есть соглашение с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обещание от будущего главы альянса Марка Рютте, что Венгрия сможет избежать участия.



Сийярто пояснил, что Венгрия не намерена отдавать своих солдат, платить деньги венгерских налогоплательщик и отдавать территорию страны для проведения этих действий.

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#венгрия
#нато
#саммит
#украина
#помощь
США и их союзники обязались выделить Киеву средства для укрепления ПВО
США и союзники обязались выделить Киеву более 1 млрд долларов на укрепление ПВО
10 июля 2024, 03:50

Фото: iStock/Andrii Atanov

США и их союзники обязались выплатить свыше одного миллиарда долларов на укрепление систем ПВО Украины. Об этом сообщается в опубликованном совместном заявлении Штатов и их партнёров.
Отмечается, что помощь в сфере безопасности оказывается коалиция, состоящая из более 50 стран. В рамках Инициативы немедленных действий по противовоздушной обороне они пообещали выделить помощь Киеву в размере более миллиарда долларов, которая будет направлена на развитие ПВО.

Совместно с Украиной Североатлантический альянс осуществляет разработку совместной интегрированной архитектуры ПВО и ПРО.

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#сша
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#пво
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Премьер Моди пригласил Путина посетить Индию в 2025 году
10 июля 2024, 03:11

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента России Владимира Путина посетить Индию в 2025 году. Об этом сообщается в принятом лидерами совместном заявлении по итогам XXI российского-индийского ежегодного саммита «Россия — Индия: прочное и расширяющееся партнерство».
Моди поблагодарил российского президента за гостеприимство, после чего пригласил его посетить Индию в следующем году.

Напомним, что Моди прибыл в Москву 8 июля. В первый день Путин принял коллегу в своей резиденции в Ново-Огарёво, где прошла неформальная встреча. Во вторник лидеры встретились в официальной обстановке и провели переговоры, затронув множество тем, в частности, развитие двусторонних отношений.

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#россия
#индия
#владимир путин
#сотрудничество
#политика
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Нацразведка США обвинила Россию в якобы попытке вмешаться в ход выборов
10 июля 2024, 02:29

Фото: iStock/twinsterphoto

США якобы фиксируют попытки России оказать влияние на американских избирателей и очернить конкретных политических деятелей в преддверии президентских выборов. Такое заявление сделал представитель офиса директора нацразведки США, слова которого передаёт агентство Reuters.
При этом отмечается, что в Соединённых Штатах не наблюдают планов по снижению или уничтожению возможности проведения выборов, которые запланированы на ноябрь этого года.

Также представитель добавил, что Китай, в свою очередь, не собирается никак влиять на ход и итоги президентских выборов в США.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась в ход выборов в США, поэтому не планирует это делать и в настоящее время.

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#сша
#россия
#выборы
#политика
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Рассекреченный документ: Клинтон заявлял Ельцину об отсутствии угроз от НАТО
10 июля 2024, 02:20

Фото: iStock/demaerre

Бывший президент США Билл Клинтон в ходе встречи с экс-президентом России Борисом Ельциным в 1997 году обещал, что НАТО не Москве, однако не хотел ограничивать бывших членов СССР в претензиях на участие в альянсе. Об этом сообщается в документах, рассекреченных Архивом национальной безопасности США.
Клинтон заявлял, что стремиться создать такой Североатлантический альянс, который не будет угрожать России, но позволит США и Канаде присутствовать в Европе и продолжать работать с Москвой. Таким образом он хотел создать свободную Европу и решить накопившиеся проблемы.

Также американский президент указывал на то, что обещание не допустить Россию до членства в НАТО было плохой попыткой при построении новой НАТО, но это было бы также плохо при построении новой России.

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#сша
#россия
#борис ельцин
#архив
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Рассекреченный документ из архивов США: 30 лет назад Украину тайно готовили к НАТО
В США рассекретили документ 1994 года о тайном плане подготовить Украину к НАТО
10 июля 2024, 02:02

Фото: iStock/BrianAJackson

Совет национальной безопасности Белого дома в 1994 году тайно разрабатывал план о подготовке Украины к вступлению в НАТО. Об этом говорится в рассекреченном документе, опубликованном Архивом нацбезопасности США.
«Возможность членства Украины, балтийских и южных государств должна быть поддержана. Мы не должны оставлять их в серой зоне российского влияния. Говоря это, мы не должны озвучивать эту мысль публично или в частном порядке внутри НАТО в данный момент, учитывая чувствительность России. В ближайшей и средней перспективе мы должны развивать стратегию в отношении Украины и параллельно углублять партнерство НАТО с Россией», – указывается в меморандуме на имя тогдашнего советника по нацбезопасности Белого дома Энтони Лэйка и его заместителя.
Данный документ разработали в декабре 1994 члены совета по нацбезопасности Александр Вершбоу, Николас Бернс и другие.

С Россией предполагалось вести серьезный диалог, но при этом не допускать того, чтобы Москва «путала его с участием в решениях о членстве или праве вето».

Ранее из рассекреченных документов стало ясно, что бывший президент США Альберт Гор пообещал предупредить Россию о расширении НАТО на Восток. Об этом он заявил экс-президенту РФ Борису Ельцину в 1994 году.

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#москва
#сша
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Столтенберг: НАТО не может позволить допустить победу РФ в конфликте на Украине
10 июля 2024, 01:47

Фото: iStock/Xavier Lejeune

НАТО не может позволить себе допустить победу России в конфликте на Украине, поскольку это станет крупнейшей угрозой для альянса. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на саммите, проходящем в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что сам по себе конфликт является серьёзной проблемой и угрозой безопасности за последние десятилетия. Если же в нём победу одержит Россия, это станет стимулом для других противников, таких как Иран, Северная Корея, Китай и другие.

Саммит НАТО стартовал в Вашингтоне 9 июля и завершится 11 июля. На нём присутствуют представители стран альянса, президент США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский.

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#нато
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Байден перепутал Украину с Ураном
Байден: РФ хочет уничтожить культуру Урана
10 июля 2024, 01:41

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден вновь оговорился и назвал Украину Ураном в ходе выступления на саммите НАТО.
Байден говорил о том, что президент России Владимир Путин якобы поставил перед собой цель подчинить себе Украину, положить конец её демократии и уничтожить культуру «Урана». Он сразу же поправился и уточнил, что речь идёт об Украине.

Это уже далеко не первый подобный инцидент во время выступлений Байдена. Его здоровье и, в частности, психологическое состояние беспокоит его сторонников и коллег. После провальных дебатов с кандидатом в президенты США и экс-главой страны Дональдом Трампом всё чаще стали звучать заявления о необходимости снятия Байдена из предвыборной гонки.

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#украина
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#саммит
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Байден заявил о поставке Киеву пяти стратегических и десятков тактических ПВО
10 июля 2024, 01:32

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден заявил о поставке Киеву пяти стратегических и десятков тактических систем ПВО. Об этом американский президент сообщил на официальной церемонии открытия юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне. По словам Байдена, Запад также отправит Украине сотни ракет-перехватчиков для систем ПВО в 2025 году.
«Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине пять дополнительных стратегических систем ПВО. В ближайшие месяцы Соединенные Штаты и наши партнеры предоставят Украине десятки дополнительных тактических систем ПВО», – анонсировал новые поставки Джо Байден.
Ранее президент США Джо Байден в ходе саммита НАТО заявил, что Россия якобы проигрывает в конфликте на Украине.

Саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. На нем присутствует президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в США во вторник.

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Байден заявил, что Россия проигрывает в конфликте на Украине
Байден на саммите НАТО заявил, что РФ проигрывает в конфликте на Украине
10 июля 2024, 01:19

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден в ходе саммита НАТО заявил, что Россия якобы проигрывает в конфликте на Украине.
Он призвал не заблуждаться и чётко осознавать, что Россия проигрывает в конфликте.

Также в ходе своего выступления он пообещал, что Украина будет получать системы противовоздушной обороны (ПВО) раньше других союзников Соединённых Штатов.

Саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. На нём присутствует президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в США во вторник. На саммите будет затронут вопрос вступления Украины в НАТО. Однако официального приглашения, которого ждёт весь офис Зеленского, не поступит.

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