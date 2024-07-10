Венгрия на саммите НАТО намерена подтвердить отказ от участия в миссии на Украине

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Венгрия на саммите НАТО в Вашингтоне подтвердит свой отказ от участия в миссии альянса, направленной на оказание военной помощи Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сопровождающий премьер-министра Виктора Орбана на саммите.
Ожидается, что в ходе встречи будет принято решение об учреждении миссии НАТО по координации военных поставок и подготовке бойцов ВСУ. Сийярто подчеркнул, что позиция Будапешта касаемо участия в этой миссии всем ясна.
Глава МИД отметил, что у страны есть соглашение с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обещание от будущего главы альянса Марка Рютте, что Венгрия сможет избежать участия.
Сийярто пояснил, что Венгрия не намерена отдавать своих солдат, платить деньги венгерских налогоплательщик и отдавать территорию страны для проведения этих действий.
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Глава МИД отметил, что у страны есть соглашение с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обещание от будущего главы альянса Марка Рютте, что Венгрия сможет избежать участия.
Сийярто пояснил, что Венгрия не намерена отдавать своих солдат, платить деньги венгерских налогоплательщик и отдавать территорию страны для проведения этих действий.
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Анастасия Чинкова