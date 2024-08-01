«Полезнее вытащить своих»: Медведев — об обмене заключёнными с США

Фото: сайт Кремля
Конечно, хочется, чтобы враги и предатели России сгнили в застенках или сдохли в тюрьме. Но в данном случае важнее вытащить и вернуть на Родину своих, тех, кто работал на благо Отечества и всех нас.
Таким образом прокомментировал в своём телеграм-канале масштабный обмен заключёнными, в котором участвовали 26 человек и семь государств, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Обмен, в рамках которого были освобождены обвинённые в шпионаже журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец армии США Пол Уилан, а также осуждённый в России по делу о государственной измене публицист Владимир Кара-Мурза*, прошёл в Анкаре при посредничестве Управления национальной разведки Турции.
Медведев же в заключение посоветовал предателям как можно скорее подбирать себе новые имена под программой защиты свидетелей и лихорадочно маскироваться.
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Александр Бойцов