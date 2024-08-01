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TRT Haber: В Анкаре прошёл обмен 26 заключённых с участием семи государств

01 августа 2024, 17:49
Фото: istockphoto/ShevchenkoAndrey

Фото: istockphoto/ShevchenkoAndrey

В Анкаре прошёл масштабный обмен заключёнными с участием 26 человек и семи стран. Это самая крупная операция по обмену за последние годы.


Об этом сообщил турецкий государственный телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление Управления национальной разведки Турции, координировавшего и выступавшего посредником в процедуре обмена. В организации и осуществлении обмена принимали участие граждане и правительства США, России, Германии, Белоруссии, Польши, Словении и Норвегии.

Как сообщили в Управлении национальной разведки Турции, десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправятся в Россию, 13 человек — в Германию, трое — в США. Для проведения обмена в Анкару прилетали два самолёта из России.

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#сша
#человек
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#турция
#разведка
Песков выразил уверенность в наступлении «9 Мая» в ходе спецоперации
01 августа 2024, 18:42

Фото: сайт Кремля

Специальная военная операция на Украине обязательно завершится своим «9 Мая» — победой русского оружия. Уверенность в этом выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также подчеркнул, что не сомневается в том, что все цели спецоперации будут достигнуты. Представитель Кремля также добавил, что переговоры являются предпочтительным путём разрешения украинского конфликта, однако ни о каком саммите по Украине с участием России речи пока не идёт.

«Конференция проводится не ради участия или неучастия какой-либо стороны, а подразумевает определённую повестку, которая будет обсуждаться. Никакой повестки, которая устраивала бы Москву, пока нет», — заявил Песков.

Пресс-секретаоь президента также добавил, что разговаривать с киевским режимом можно, однако доверять никому из тех, кто правит сейчас на Украине, нельзя.

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#конференция
#песков
#переговоры
#россия
#украина
#саммит
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Самолёт спецотряда «Россия» приземлился в Анкаре после новостей об обменах
01 августа 2024, 18:20

Фото: iStock/rebius

Самолёт специального лётного отряда «Россия», вылетевший в сторону Турции из «Внуково», приземлился в Анкаре, следует из данных портала Flightradar24.
Ранее американский телеканал CNN, ссылаясь на неназванного представителя администрации США сообщал, что масштабный обмен заключёнными между США и Россией с участием Германии и ещё трёх государств проходит «прямо сейчас».

По данным сайта, самолёт Ту-204 вылетел из столичного аэропорта «Внуково» в 12:43 по московскому времени в направлении Анкары, после чего прибыл в пункт назначения в районе 16:20.

Ранее сообщалось, что в рамках обмена в США уже передали осуждённого за шпионаж журналиста WSJ Эвана Гершковича.

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CNN: Масштабный обмен заключёнными между США и Россией идёт прямо сейчас
#турция
#россия
#сша
#внуково
#операция
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Генпрокуратура признала деятельность ряда иностранных НПО нежелательной в РФ
01 августа 2024, 17:59

Фото: istockphoto/Zerbor

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории России двух немецких и двух чешских неправительственных организаций (НПО). Эти НПО имеют отношение к главе фонда «Русь Сидящая»* Ольге Романовой**.
В пресс-службе надзорного ведомства перечислили эти организации. Это Za vaši a naši svobodu, z. s. и Kulturus, z. s. (Чешская Республика), а также Russland hinter gittern e.V. и MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)** (ФРГ). В Генпрокуратуре подчеркнули, что все эти НПО функционируют под общим руководством.

Указанные организации распространяют материалы, дискредитирующие действия органов государственной власти и Вооруженных сил России, проводят антироссийские мероприятия, в которых участвуют члены иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Za vaši a naši svobodu, z. s., кроме того, регулярно оказывает материальную помощь ВСУ.

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** Признана иноагентом в РФ
*** Деятельность организации признана нежелательной в РФ
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#всу
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#нпо
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CNN: Масштабный обмен заключёнными между США и Россией идёт прямо сейчас
01 августа 2024, 17:17

Фото: istockphoto/Vitalii Bezverkhii

Масштабный обмен заключёнными между Соединёнными Штатами и Россией происходит непосредственно в эти минуты. В этой процедуре цчаствует также Германия и другие страны.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации Белого дома. Предполагается, что по итогам обмена на родину будут возвращены несколько американских граждан, в том числе обозреватель издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, обвинённый в России в шпионаже, и бывший морской пехотинец армии США Пол Уилан.

По данным СМИ, Москва обменяет 12 человек, обвинённых в различных преступлениях в России, их перевезут в Германию. В Россию вернутся по меньшей мере восемь человек, в том числе разведчик Вадим Красиков, ликвидировавший в 2019 году в Германии чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

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* Признан иноагентом в РФ
#москва
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#человек
#дома
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24 человека могут быть обменяны в рамках масштабного обмена между Россией и США
CBS: как минимум 24 человека обменяют в рамках масштабного обмена между РФ и США
01 августа 2024, 16:19

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Как минимум 24 человека, включая восемь россиян, могут быть обменяны в рамках масштабного обмена заключёнными между Россией, США, Германией и тремя другими государствами. Об этом сообщил американский телеканал CBS.
Отмечается, что сделка по обмену проводилась с участием Белого дома, ЦРУ и Госдепа США.

Ранее сообщалось, что Россия уже освободила осуждённого за шпионаж американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана.

В настоящее время неизвестно, кого вернут российской стороне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать обмен между странами. Посольство РФ в Вашингтоне также отказалось говорить на эту тему.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#россия
#сша
#посольство
#обвинение
#политика
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Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу «‎королевы марафонов» Блиновской
01 августа 2024, 15:56

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу «‎королевы марафонов» Блиновской. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Сообщается, что ей предъявлены обвинения по статье об уклонении физического лица от уплаты налогов, легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем, а также за незаконный оборот платежных средств.

В ходе расследования было установлено, что Блиновская, будучи индивидуальным предпринимателем, при содействии своего мужа Алексея Блиновского и других лиц, чьи дела были выделены в отдельные производства, зная о том, что ее доход превысил 150 000 000 рублей, что привело к утрате права на использование упрощенной системы налогообложения, в период с 2019 по 2021 год обеспечила поступление доходов от своей предпринимательской деятельности на счета взаимосвязанных и контролируемых ею организаций.

Благодаря этому она занизила доходы, налоговую базу для исчисления налога на доходы физических лиц и, как следствие, суммы НДФЛ и НДС, подлежащие уплате в бюджет РФ, уклоняясь от уплаты налогов, общая сумма которых составила более 906,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что блогерша Елена Блиновская находится в СИЗО № 6 «Печатники» уже более шести месяцев. Она живет в «малой» камере на четырех человек, которая обладает неприятным недостатком — отсутствие душа. Помимо этого, в СИЗО есть парикмахерский и маникюрный кабинет.

Напомним, муж блогерши Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.

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#рф
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Россия освобождает Кара-Мурзу* в рамках обмена заключёнными с США
01 августа 2024, 15:48

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Осуждённый в России по делу о государственной измене публицист Владимир Кара-Мурза* также фигурирует в числе заключённых, которых в четверг обменивают США и РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Ранее сообщалось, что в четверг Россия и США производят обмен заключёнными. Уже стало известно о том, что российская сторона освободила американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана. Они уже покинули Россию и направляются в США.

Напомним, что в четверг утром из аэропорта «Внуково» вылетел самолёт, который затем приземлился в Калининграде. Затем он вылетел обратно в сторону Мурманска. Судно связано с делом об обмене заключёнными.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#сша
#россия
#внуково
#рф
#самолет
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На щите монумента «Родина-мать» в Киеве появилась коррозия
01 августа 2024, 15:44

Фото: istockphoto/Oleh Trytiachenko

Щит монумента «Родина-мать» в Киеве, на котором год назад по указанию властей герб СССР заменили на трезубец, покрылся ржавчиной. Об этом рассказал директор местного Института электросварки Игорь Кривцун.
По его словам, это произошло из-за недостаточной защищённости от влаги и ветра того места, где был приварен трезубец, передаёт украинское издание «Страна.ua». Поэтому швы находятся под угрозой и уже пожелтели, хотя в качестве материала и использована нержавеющая сталь, добавил Кривцун. Коррозию обнаружили после недавнего обследования монумента с помощью дронов.

Он рассказал, что согласование института, которым он руководит, пытались получить уже после проведения сварочных работ, однако специалист ответил отказом. Он дал понять, что ответственность за ржавый трезубец должны нести те, кто осуществлял сварку.

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#памятник
#мать
#киев
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США направили 12 десантных кораблей на Ближний Восток
01 августа 2024, 15:33

Фото: istockphoto / Benny Winslow

США направляют на Ближний Восток группу боевых кораблей, включая авианосец USS Theodore Roosevelt и сопровождающие его военные суда. Об этом сообщил The Washington Post высокопоставленный представитель Пентагона.
«Согласно данным издания, в состав этой группы также входит десантная группа Wasp Amphibious Ready Group, которая состоит из трёх кораблей. На этих кораблях находятся более 4000 морских пехотинцев и моряков», — поделились в Лента.ру.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал нанести удар по Израилю в ответ на убийство лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Однако госсекретарь США Энтони Блинкен попросил Иран не предпринимать ответных действий, которые могут привести к эскалации конфликта.

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#сша
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#блинкен
#удар
#корабль
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