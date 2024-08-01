TRT Haber: В Анкаре прошёл обмен 26 заключённых с участием семи государств

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В Анкаре прошёл масштабный обмен заключёнными с участием 26 человек и семи стран. Это самая крупная операция по обмену за последние годы.
Об этом сообщил турецкий государственный телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление Управления национальной разведки Турции, координировавшего и выступавшего посредником в процедуре обмена. В организации и осуществлении обмена принимали участие граждане и правительства США, России, Германии, Белоруссии, Польши, Словении и Норвегии.
Как сообщили в Управлении национальной разведки Турции, десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправятся в Россию, 13 человек — в Германию, трое — в США. Для проведения обмена в Анкару прилетали два самолёта из России.
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Александр Бойцов